Andere Länder, andere Geschwindigkeitsregeln – Tipp: Mit dem Caravan in Europa unterwegs

SP-X/Köln. Geht es mit dem Caravan ins europäische Ausland, sind Urlauber gut beraten, sich im Vorfeld über die Verkehrsregeln des jeweiligen Landes zu informieren. Besonders beim Thema Geschwindigkeit gibt es zum Teil große Unterschiede zu deutschen Vorschriften.

Wer mit Wohnwagen ins Ausland fährt, sollte sich vorher über die dort geltenden Tempolimits für Gespanne informieren Foto: CIVD

Dürfen in Deutschland Gespannfahrer innerorts mit Tempo 50 unterwegs sein, liegt die Höchstgeschwindigkeit in Spanien bei einer Fahrbahn pro Fahrtrichtung bei 30 km/h. Auf Landstraßen sind im Lieblingsurlaubsland der Deutschen maximal 70 km/h erlaubt. In Deutschland sind es bei zulässigem Gesamtgewicht von bis zu 7,5 Tonnen 80 km/h. Auch in Italien sollte man auf der Landstraße den Gasfuß zügeln, über Tempo 70 verstehen die Ordnungshüter keinen Spaß. Wie der Automobil-Club Verkehr (ACV) auf seiner Internetseite gelistet hat, geben auch Dänemark, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien und Ungarn abhängig vom Gesamtgewicht des Gespanns maximal Tempo 70 auf Landstraßen vor. In Albanien und Finnland sind es nur 60 km/h.

Geht es auf die Autobahn, sind die Geschwindigkeitsunterschiede europaweit ebenfalls groß. Die meisten Länder schreiben wie Deutschland eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h vor, Länder wie Bulgarien und Portugal (je 100 km/h), Belgien 120 km/h) oder Frankreich (130 km/h) sind großzügiger.

Beachten sollten Caravan-Fahrer zudem länderspezifische Vorschriften. So gilt etwa in Brüssel innerorts Tempo 30; in Luxemburg darf bei Regen außerhalb geschlossener Ortschaften maximal mit 75 km/h gefahren werden.

Elfriede Munsch/SP-X