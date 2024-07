Suzuki bietet Allrad für seinen Kleinwagen Swift nun in der Basisausstattung an.

Ab Oktober lässt sich der Suzuki Swift auch in der Basisversion Club mit Allrad ordern

SP-X/Bensheim. Ab Oktober lässt sich der Suzuki Swift auch in der Basisversion Club mit Allrad ordern. Ab 20.700 Euro steht der Kleinwagen in der Preisliste, gegenüber der Frontantriebsvariante beträgt der Aufpreis 1.800 Euro. Bislang gab es Allrad nur in der Komfort-Ausstattung (ab 22.200 Euro). Für den Vortrieb sorgt bei allen Versionen ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Sauger mit 61 kW/82 PS.

Elfriede Munsch/SP-X