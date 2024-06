Airbags machten die meisten Probleme – Rückrufe bei Pkw 2023

Über 13.000-Mal mussten 2023 Pkw außer der Reihe in die Werkstatt, da es Rückrufaktionen gab. Oft ging es um ein bestimmtes Fahrzeugteil, das der Sicherheit dient.

SP-X/München. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 13.518 Rückrufe bei Pkw. Der größte Anteil mit 5.056 Rückrufen fiel auf defekte Fahrzeugteile oder -komponenten. Sie machen mehr als ein Drittel der Rückrufe aus (37,4 %). Wie die Allianz Direct in einer Analyse der Rückrufe ausführt, zählten Airbags mit 1.358 Rückrufen und einem Anteil von 10 Prozent an den gesamten Rückrufen zu den am häufigsten beanstandeten Fahrzeugteilen.

Hinter den defekten Fahrzeugteilen lagen falsch eingebaute Fahrzeugteile mit 1.718 Rückrufen (13,18 %) auf Platz 2 der meisten Rückrufe, gefolgt von Problemen mit Zubehör und Zusatzausstattungen (756 Rückrufe, 5,59 %). Für Rückrufe waren auch Abgasfilter (3,98 %), Kraftstoffanlagen (3,54 %), Sicherheitssysteme (3,45 %), Flüssigkeiten und Lecks (2,94%), Fahrzeugleistung (2,84 %) und Lenkungssysteme (2,65 %) verantwortlich.

