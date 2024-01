Afeela wird zum Gaming Car – Update zum Sony-Honda-EV

Die neue Automarke von Sony und Honda heißt Afeela Foto: Sony

SP-X/Las Vegas. Sony und Honda sind zurück auf der CES (bis 12. Januar) mit einem Update zu ihrem EV-Gemeinschaftsprojekt Afeela. Dabei rollt die jüngste Entwicklungsstufe des vor genau einem Jahr präsentierten Konzeptautos bei der Präsentation in Las Vegas ferngesteuert mit einem PlayStation-Controller auf die Bühne. Izumi Kawanishi, Chef des Joint Ventures Sony Honda Mobility, beteuerte noch mit dem Controller in der Hand, dass dies nur Showzwecken diene. Aber es zeigt, wohin die Reise für das Sony-Auto gehen soll. Es geht vor allem um Entertainment.

Durch den japanischen Schulterschluss wird die Expertise von Honda in den Bereichen Mobilität und Fahrzeugbau mit dem Knowhow von Sony in der Entwicklung und Anwendung von Bildgebungs- und Sensortechnik sowie Unterhaltungselektronik zusammengeführt. Das Auto ist folglich vollgeladen mit Riesendisplays und Features für die Generation Gamer. So wird es dank einer Partnerschaft mit Epic Games neue Angebote im Innenraum geben, genauer gesagt Spiele. Durch die Kooperation mit Polyphony Digital, den Machern der populären Gran Turismo Rennsimulation, halten fortschrittliche virtuelle Darstellungen in den Afeela Einzug.

Darüber hinaus wollen Sony und Honda mit Microsoft bei der Integration generativer KI zusammenarbeiten, um das Fahrerlebnis zu verbessern. Mitbringen soll das 4,90 Meter lange Auto auch Sicherheitsfeatures und fortschrittliche Fahrerassistenzsystem für Level-3-Fahren, die Technik stammt vom Branchenriesen Qualcomm. Weiterhin bedeckt halten sich die Japaner dagegen bei der Antriebstechnik. Das Auto soll bald serienreif sein und 2026 zunächst in den USA auf den Markt kommen.

Alexander Sellei/SP-X