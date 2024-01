Abo rechnet sich nach 30 kWh – Ionity halbiert Monatsgebühr

Nicht wenige E-Fahrer haben in der Vergangenheit einen Bogen um die teuren Ladesäulen von Ionity gemacht. Mittlerweile kann man hier allerdings günstig tanken.

SP-X/München. Der Schnellladesäulen-Betreiber Ionity hat die Monatsgebühr für den Passport-Tarif von 11,99 auf nun 5,99 Euro gesenkt. Mit dem monatlich kündbaren Abo bezahlt der Stromkunden einen pauschal um 20 Cent reduzierten Preis für die Kilowattstunde. An Schnellladesäulen in Deutschland sind das für Passport-Kunden also 49 Cent, während Ad-hoc-Kunden 69 Cent zahlen. Damit rechnet sich der Abo-Tarif ab einer monatlichen Lademenge von 30 kWh.

Auch im Ausland gilt der Rabatt von 20 Cent pro Kilowattstunde. Allerdings werden landesspezifisch unterschiedliche Strompreise im Ionity-Netzwerk aufgerufen. Speziell in Österreich, Dänemark sowie Schweden und Norwegen hat Ionity diese jetzt ebenfalls gesenkt. Ionity betreibt ein High-Power-Charging (HPC)-Netzwerk entlang europäischer Autobahnen von 600 Stationen mit über 3.300 Ladepunkten in mittlerweile 24 Ländern.

Mario Hommen/SP-X