Ab Sommer in Deutschland – Citroen Ami

Ein Deutschland-Start des Citroen Ami war von den Franzosen bereits mehrfach in Aussicht gestellt und wieder abgesagt worden. Nun kommt das Micromobil wirklich.

SP-X/Rüsselsheim. Citroen bringt im Sommer das elektrische Micro-Mobil Ami nach Deutschland. Der 2,41 Meter lange Zweisitzer mit seinem 6 kW/8 PS starken E-Antrieb wird ausschließlich online vertrieben, die Preise dürften deutlich unter 10.000 Euro starten. In Frankreich ist das Stadtfahrzeug bereits seit 2020 auf dem Markt, den deutschen Markt bedienen bislang die Technik-Zwillinge Opel Rocks-e und Fiat Topolino. Die Reichweite liegt bei 75 Kilometern, maximal fährt der Ami 45 km/h schnell. Gefahren werden darf er in Deutschland bereits mit 15 Jahren, wenn ein Führerschein der Klasse AM vorliegt.

Citroen bringt den Ami nach Deutschland Foto: Citroen

Holger Holzer/SP-X