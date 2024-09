… Bahnhöfe in Deutschland verfügen über eine Toilettenanlage. Direkt auf dem Gelände sind die WCs allerdings nur an 185 Standorten zu finden.

Anzeige

… Bahnhöfe in Deutschland verfügen über eine Toilettenanlage. Direkt auf dem Gelände sind die WCs allerdings nur an 185 Standorten zu finden, bei den übrigen handelt es sich beispielsweise um öffentliche Toiletten in Bahnhofsnähe, wie die Bundesregierung auf Anfrage des Parlaments mitteilt. Unter den großen Bahnhöfen der Kategorie 1,2 und 3 verfügt lediglich der Bahnhof Köln-Ehrenfeld nicht über ein WC.

Dirk Schwarz/SP-X