2.000 Euro Nachlass – Tesla senkt Preise

Im ersten Quartal 2024 hat Tesla einen Rückgang bei den Fahrzeugauslieferungen verbucht. Jetzt reagiert das US-Unternehmen mit Preissenkungen auch in Deutschland.

Die Karosserie des Viertürers erhält einen aerodynamischen Feinschliff, was den cW-Wert auf 0,219 senkt

Die Karosserie des Viertürers erhält einen aerodynamischen Feinschliff, was den cW-Wert auf 0,219 senkt Foto: Tesla

Anzeige

SP-X/München. Tesla hat für den deutschen Markt ein weiteres Mal an der Preisschraube gedreht, um den aktuell schleppenden Absatz anzukurbeln. Den Einstieg in die Tesla-Welt markiert weiterhin das heckgetriebene Model 3, dessen Preis um 2.000 Euro auf nun rund 41.000 Euro gefallen ist. Einen identischen Nachlass gibt es auch im Fall der reichweitenstarken Allradversion, die nun bei 50.000 Euro startet. Für die große Limousine Modell S weist der Konfigurator ab sofort 93.000 Euro als Basispreis aus, was ebenfalls einem Nachlass von 2.000 Euro entspricht.

Die Karosserie des Viertürers erhält einen aerodynamischen Feinschliff, was den cW-Wert auf 0,219 senkt Foto: Tesla

Mario Hommen/SP-X