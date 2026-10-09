Der VW Tiguan bekommt einen elektrischen Zwilling. Denn wenn der Hersteller zum Jahreswechsel den ID.4 neu auflegt, trägt das SUV wieder einen alten Namen. Und das ist nicht das einzige Retro-Detail.

Wolfsburg (dpa/tmn) – Nach dem ID.3 erneuert VW jetzt auch den ID.4 und gibt ihm dabei gleich einen neuen, alten Namen. Denn wenn der elektrische Geländewagen Anfang 2027 an den Start geht, wird er als ID.Tiguan beim Händler stehen, teilte der Hersteller mit. Preise nennt VW noch nicht, sodass nur der bisherige ID.4 als Orientierung bleibt, der aktuell bei 40.580 Euro startet.

Zum großen Update gibt es laut VW außen ein nachgeschärftes Design und innen ein völlig neues Cockpit mit überarbeiteten Digitalanzeigen jetzt auch für den Beifahrer, magnetischen Ladepunkten fürs Smartphone und einer erweiterten Komfort- und Sicherheitsausstattung. Außerdem bauen die Niedersachsen jetzt einen Frunk ein, der zumindest Platz fürs Ladekabel bietet.

Energie für bestenfalls bis zu 600 Kilometer

Angeboten wird der ID.Tiguan mit Heck- oder Frontantrieb in drei Varianten mit 140 kW/190 PS, 210 kW/286 PS oder 220 kW/299 PS für 160 oder 180 km/h in der Spitze. Die Akkus haben laut VW 58 oder 77 kWh, werden am Wechselstrom mit 11 und am Gleichstrom mit 105 bzw. 165 kW geladen und ermöglichen Normreichweiten von bis zu 600 Kilometern.



Zwar rühmt VW den ID.Tiguan als komplett neu und reif für die Zukunft, richtet den Blick aber nicht nur beim Namen zurück. Im Retro-Modus erinnern auch die digitalen Instrumente an die Vergangenheit, denn Anzeigen wie der Tacho ahmen dann den Stil etwa von Golf IV oder dem VW Käfer nach.