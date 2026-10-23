Reifen, Licht und Co. Auto fit für den Winter: Diese Checks sind wichtig dpa/tmn 23.10.2026, 14:15 Uhr

i Je besser die Lichtanlage, desto sicherer können Autofahrer in den Herbst und Winter starten. Julian Stratenschulte. DPA

Morgens springt das Auto nicht an, nachts blendet ein Scheinwerfer: Kälte und Dunkelheit stellen Fahrer und Fahrzeug auf die Probe. Welche Checks vor dem Winter wirklich wichtig sind.

Berlin (dpa/tmn) – Kälte, Nässe, Dunkelheit: Im Herbst und Winter machen widrige Bedingungen das Autofahren für Mensch und Material herausfordernder. Wer gut durch die Saison kommen und heikle Situationen vermeiden möchte, sollte darum einige Prüfungen vornehmen, rät Fabio Tumburus, Dekra Niederlassungsleiter in Berlin. Ist die Batterie in Ordnung? Kälte lässt die Batteriekapazität sinken. Damit Ihr Auto morgens zuverlässig anspringt, sollten Sie prüfen, ob sie ausreichend geladen ist. Schwächelt der Akku, sollte nachgeladen oder gleich ganz getauscht werden. Funktioniert die Lichtanlage? Eine intakte Beleuchtungsanlage ist in der dunklen Jahreszeit wichtiger denn je. Mit einer zweiten Person oder mit dem Auto unmittelbar vor einer Mauer stehend lässt sich prüfen, ob alle Leuchten aktiv sind. Zudem sollten die Scheinwerfer korrekt eingestellt sein – eine zu hohe Einstellung blendet den Verkehr, eine zu niedrige verschlechtert die eigene Sichtweite. Ein Stopp in einer Werkstatt oder Prüfstelle schafft Abhilfe. Ist die Sicht getrübt? Für guten Durchblick sollte die Frontscheibe sauber und klar sein. Das verringert die Lichtreflexe bei Gegenlicht, die den Fahrer blenden könnten. Zudem sollten die Scheibenwischer geprüft werden: Arbeiten die schlierenfrei und ordentlich? Sonst besser austauschen. Außerdem sollte genügend Scheibenwaschwasser samt Frostschutz im Behälter sein. Sind die Reifen wintertauglich? Wer sein Fahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen bewegt, kommt Fabio Tumburus zufolge nicht an Winterreifen vorbei. Bei Glatteis, Schnee- und Eisglätte oder Reifglätte gilt in Deutschland Winterreifenpflicht. Zu erkennen sind sie an dem Symbol auf der Reifenflanke – einem Bergpiktokramm mit Schneeflocke. Die Profiltiefe sollte Minimum 4 Millimeter betragen. M+S-Reifen genügen nicht mehr. Ist das Zubehör vollzählig? Besonders im Winter sollten sich Autofahrer für Wetterkapriolen und Notfälle rüsten. Decken, Trinkwasser und Notproviant helfen, längere Staus zu überbrücken. Fabio Tumburus empfiehlt zudem übliches Winterzubehör inklusive Eiskratzer, Frostschutz und Scheibenabdeckung. Für länger nicht gewartete Fahrzeuge kann ein Wintercheck beim Fachmann sinnvoll sein. © dpa-infocom, dpa:261023-930-883232/1







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