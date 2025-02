Auswärtssperre auf Bewährung: UEFA bestraft Frankfurt

Frankfurt (dpa) – Nach der Randale von Rom hat der europäische Fußball-Verband UEFA Eintracht Frankfurt bestraft. Der Bundesligist muss 25.000 Euro Geldstrafe bezahlen und wurde zudem mit einem Zuschauerausschluss für das nächste Auswärtsspiel im Europapokal belegt. Der Ausschluss wurde laut Eintracht-Angaben aber für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Beim 0:2 bei der AS Rom Ende Januar war es kurz vor Ende der ersten Halbzeit zu Ausschreitungen gekommen. Fans der Roma warfen wiederholt Pyrotechnik in den Eintracht-Block, aus dem Pyrotechnik zurückgeworfen worden war. In der Europa League trifft Frankfurt auf Steaua Bukarest, Ajax Amsterdam, Royale Union Saint-Gilloise oder PAOK Saloniki.