Fußball Auslosungen für WM-Playoffs am 20. November dpa 07.11.2025, 13:01 Uhr

i WM-Trophäe Tom Weller. DPA

42 von 48 Teams qualifizieren sich direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Die restlichen sechs Tickets werden über Playoffs vergeben. Bald steht fest, wer dort auf wen trifft.

Zürich (dpa) - Die Auslosungen für die Playoffs zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 finden am 20. November (13.00 Uhr) in Zürich statt. Das teilte der Weltverband FIFA mit.Die letzten sechs Tickets werden im März für die am 11. Juni beginnende WM in Kanada, Mexiko und den USA vergeben - vier in Europa, zwei bei einem interkontinentalen Playoff-Turnier mit sechs Teilnehmern.







