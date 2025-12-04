Ausgebackene Sushi-Bites «Terriyaki» mit Wasabi-Mayo

Dieser Snack hat es in sich: innen Sushi, außen knusprige Hülle. Kurz im Airfryer ausgebacken, gedippt in würzige Wasabi-Mayo, bieten sich die Sushi-Bites etwa als Fingerfood auf einer Feier an.

Kempten (dpa/tmn) – Kleiner Aufwand, große Wirkung: Wer Sushi mag, kann ihnen mit dem Knusperteig drumherum noch mal einen ganz neuen Drive geben. «Die Sushi-Bites sind megalecker und sofort weggesnackt», zeigt sich Fernsehkoch Christian Henze begeistert. Er bereitet sich die Bites selbst immer wieder als schnellen Imbiss zu.

«Sie haben einen fantastisch schmeckenden Snack, perfekt umgesetzt vom Airfryer», sagt er. «Ohne Gestank in der Küche und ohne zusätzliches Fett, die Bites kommen ohne Öl direkt auf die Röstplatte.» Und es gibt sogar die ganz simple Variante: «Wenn man keine Sushi selbst machen will, kauft man einfach welche seiner Wahl und packt sie in den Teig», so der Autor, der das Rezept für die Bites in seinem Buch «Airfryer-Blitzrezepte» (Becker Joest Volk Verlag) verrät.

Zutaten für 2 Personen:

Für Sushi-Bites:

200 g grätenfreies Lachsfilet ohne Haut

120 g Salatgurke

1 EL Reisessig

250 g gegarter Sushi-Reis

2 Noriblätter

2 EL Teriyaki-Sauce

4 EL Tempuramehl

8 EL Panko

Pflanzenölspray oder Ölsprüher

2 Stängel Koriander

Außerdem eine Sushi-Matte aus Bambus

Für Wasabi-Mayo:

1/2-1 TL Wasabipaste

3 EL Mayonnaise (80 Prozent Fett)

1 EL weißer Balsamico-Essig

Salz

Zubereitung:

Für die Sushi-Bites den Lachs in 5 mm dünne Streifen schneiden. Gurke längs halbieren, entkernen und ungeschält in dünne Streifen schneiden. Reisessig unter den Sushi-Reis rühren. Ein Noriblatt mit der rauen Seite nach oben auf die glatte Seite der Sushi-Matte legen und dünn mit Reis belegen, dabei an der oberen Kante einen 1 cm breiten Rand frei lassen. Die Hälfte der Lachs- und Gurkenstreifen im unteren Drittel auf dem Reis verteilen, mit 1 EL Teriyaki-Sauce beträufeln und mit Hilfe der Matte von unten nach oben stramm aufrollen. Die obere Kante mit etwas Wasser befeuchten, damit die Rolle gut zusammenhält. Auf die gleiche Weise eine zweite Rolle herstellen, dann beide Rollen mit einem scharfen Messer in jeweils etwa acht Stücke schneiden. Den Airfryer mit Röstplatte 4 min auf 205 Grad vorheizen. Tempuramehl in einen tiefen Teller geben und mit 6-8 EL eiskaltem Wasser zu einem flüssigen Teig verrühren. Panko in einen anderen tiefen Teller streuen. Sushis in den Tempurateig tauchen, dann in den Panko-Bröseln wenden und auf die heiße Röstplatte des Airfryers setzen. Mit Pflanzenöl besprühen und bei 210 Grad 8-10 Minuten goldbraun ausbacken. Für die Mayo Wasabipaste, Mayonnaise und Essig glatt rühren, mit Salz abschmecken und in zwei kleine Schälchen füllen. Korianderblätter von den Stängeln zupfen, die Sushi-Bites auf Teller geben, mit Koriander garnieren und mit Wasabi-Mayo servieren.