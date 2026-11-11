Ausbrennen: So kommt der Gasgrill gut durch den Winter

Irgendwann ist auch die schönste Grillsaison zu Ende. Doch wer sie mit ein paar einfachen Handgriffen ausläutet, kann im nächsten Frühjahr entspannt wieder starten. So geht's.

Berlin (dpa/tmn) – Genug gegrillt: Wer die Würstchen-, Steak-, und Spießsaison vom Rost spätestens jetzt für beendet erklärt, der sollte den Grill über den Winter möglichst sicher verstauen. Bei einem Gasgrill heißt das auch, dass die Gasflasche einen passenden Ort braucht, etwa im Gartenschuppe oder in der Garage mit guter Belüftung. Keller oder Schächte kommen hingegen nicht als Lagerstelle infrage.

«Gasflaschen müssen immer aufrecht stehend und oberhalb der Erdgleiche gelagert werden», sagt Markus Lau vom Deutschen Verband Flüssiggas. Schlafräume, Flure, Treppenhäuser und Durchgänge sind keine geeigneten Aufbewahrungsorte.

Weg mit dem Fett

Will man die Gasflaschen über den Winter draußen aufbewahren, muss man vor allem dafür sorgen, dass Unbefugte nicht an sie herankommen. Minustemperaturen sind für Flüssiggasflaschen hingegen kein Problem.

Den Gasgrill selbst brennt man vor der Einlagerung übrigens am besten einmal aus. Das entfernt Fett- und Grillgutreste vom Rost.

«Dazu den Gasgrill mit geschlossenem Deckel auf höchster Stufe aufheizen», so Lau. Entsteht kein Rauch mehr, ist das Ausbrennen abgeschlossen und man kann den Grill abschalten und abkühlen lassen.

Anschließend noch den Grillrost und die Brennerabdeckung mit einer Grillbürste bearbeiten, so dass die letzten Asche- und Rußreste abgehen, und Innenflächen, Fettauffangschale und Außenseiten säubern.

Wichtig: Den Grill vor dem Einlagern gut abtrocknen, damit sich kein Rost bildet. Soll der Grill im Freien überwintern, tut ihm eine wetterfeste Haube als Schutz gut. Um Rostschäden vorzubeugen, stellt man ihn zudem besser auf eine Terrasse mit befestigtem Boden als auf eine feuchte Rasenfläche.