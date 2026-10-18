2022 war Dang Qiu schon einmal Tischtennis-Europameister. Mit dem zweiten Titel wird es vorerst nichts. Der deutsche Profi verliert im EM-Halbfinale - gegen einen guten Bekannten.

Ljubljana (dpa) – Der deutsche Nationalspieler Dang Qiu hat das Endspiel der Tischtennis-EM in Ljubljana verpasst. Der Europameister von 2022 verlor im Halbfinale in 2:4 Sätzen gegen Anton Källberg aus Schweden. Beide spielen in der deutschen Bundesliga zusammen für Borussia Düsseldorf.

«Es war ein sehr unangenehmes Spiel», sagte der 29-Jährige. «Ich habe mir das Leben selbst ein bisschen schwer gemacht. Wir spielen jede Woche im Training gegeneinander. Wir sind vom Niveau her sehr nah aneinander. Es ist sehr bitter, dass ich heute verloren habe.»

Als Trost bleibt dem Weltranglistenelften die Bronzemedaille, die beide Halbfinal-Verlierer erhalten. Ein dritter Platz wird bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis nicht extra ausgespielt. Im Viertelfinale hatte Dang Qiu am Samstag noch deutlich den Titelverteidiger Alexis Lebrun aus Frankreich geschlagen (4:1).