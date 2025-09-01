Aus Erziehungseinrichtung in Luxemburg abgängig - Bundespolizei greift vermissten Jugendlichen auf

Der Jugendliche war im Begriff als Beifahrer in einem Audi über die BAB 60 ins Bundesgebiet einzureisen. Eine Überprüfung ergab, dass er seit 18.7.2025 aus einer Erziehungseinrichtung in Luxemburg abgängig ist. Nach Rücksprache wurde er am frühen Sonntagabend Kollegen der Police Luxemburg am Grenzübergang Dasburg übergeben.
