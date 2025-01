Augsburgs Co-Trainer Friis wird finnischer Nationalcoach

Helsinki/Augsburg (dpa) – Aus dem Süden Deutschlands in den hohen Norden Europas: Co-Trainer Jacob Friis vom FC Augsburg wird neuer Cheftrainer der finnischen Fußball-Nationalmannschaft. Unter dem Dänen beginne eine neue Ära bei der Landesauswahl, teilte der finnische Fußballverband mit. Der Vertrag des 48-Jährigen läuft demnach bis zur Europameisterschaft 2028. Mit ihm strebe man die Qualifikation für die WM 2026 sowie die EM 2028 an.

Erst noch einmal Augsburg

Friis ist seit November 2023 Co-Trainer in Augsburg. Der Verein wünschte ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe und zeigte Verständnis für den Wechselwunsch des Dänen. «Als Nationaltrainer tätig sein zu können, ist etwas Besonderes», erklärte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. Bis nach dem Spiel gegen Heidenheim an diesem Samstag wird Friis noch bei dem Bundesliga-Club dabei sein, dann steht der Wechsel nach Finnland an.

Im März gegen Malta und Litauen

Die finnische Nationalelf um Leverkusens Torwart Lukas Hradecky und den Ex-Schalker Teemu Pukki war in den vergangenen acht Jahren von Markku Kanerva betreut worden. Unter ihm nahm das nordische Land an der EM 2021 teil und erreichte dabei zum ersten Mal überhaupt die Endrunde einer Welt- oder Europameisterschaft. Nach einer katastrophalen Saison in der Nations League wurde Kanerva aber im November entlassen, woraufhin sich der Fußballverband auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht hatte. In die WM-Qualifikation starten die Finnen im März in Malta und in Litauen.