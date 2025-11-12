Auger-Aliassime wahrt Halbfinal-Chance bei ATP Finals

Auger-Aliassime kämpft sich im zweiten Gruppenspiel gegen Shelton zu einem Dreisatzsieg. Das hat auch Auswirkungen auf die Konstellation für das Abendmatch von Zverev gegen Sinner.

Turin (dpa) – Der kanadische Tennisspieler Felix Auger-Aliassime hat seine Chancen aufs Halbfinale der ATP Finals gewahrt. Der 25-Jährige setzte sich in seinem zweiten Gruppenspiel gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 durch und weist nun eine 1:1-Bilanz auf.

Durch Auger-Aliassimes Sieg kann der deutsche Tennisstar Alexander Zverev am Abend (20.30 Uhr/Sky) gegen den italienischen Titelverteidiger Jannik Sinner mit einem Sieg in zwei Sätzen vorzeitig das Halbfinal-Ticket buchen. Zverev und Auger-Aliassime treffen zum Abschluss der Vorrunden in der Björn Borg Gruppe am Freitag aufeinander.