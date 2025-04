Shanghai (dpa/tmn) – Wenn Mercedes in diesem Sommer den neuen CLA in den Handel bringt, wollen die Schwaben nicht nur bei der elektrischen Effizienz neue Maßstäbe setzen, sondern auch in Sachen Assistenzsystemen: Am Rande der Autoshow in Shanghai haben die Schwaben dafür ihre assistierte Innenstadtnavigation demonstriert, mit der die Coupé-Limousine nahezu selbstständig durch den City-Dschungel fährt.

Ohne Zutun des Fahrers wechselt der CLA die Spuren und die Richtungen, biegt durch den Gegenverkehr ab oder macht einen U-Turn und lässt sich dabei auch von Fußgängern oder Zweirad-Fahrern nicht irritieren. Der Fahrer muss währenddessen nur noch pro forma die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße halten.

Zwar funktioniert das System augenscheinlich bereits sehr zuverlässig, hat aber noch einen Haken. Bislang gibt es lediglich für China und die USA eine behördliche Zulassung. Doch Softwarechef Magnus Östberg äußert sich zuversichtlich, dass Mercedes den Dienst bald auch in Deutschland freischalten kann. Die nötigen Lidar-, Radar- und Kamerasensoren sowie die entsprechende Rechenpower sei deshalb bei jedem neuen CLA schon automatisch an Bord.