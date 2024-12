Auf Trage raus: Sorgen um West-Ham-Keeper Fabianski

Southampton (dpa) - Schlimme Szene beim Premier-League-Spiel zwischen dem FC Southampton und West Ham United (0:1): Gäste-Torhüter Lukasz Fabianski musste nach einem Zusammenprall ausgewechselt und mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Der 39-Jährige hat sich womöglich am Kopf verletzt. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand des Fußballprofis gab es zunächst nicht.

Fabianski hatte nach einem Eckball nach knapp einer halben Stunde offenbar den Ellenbogen von Gegenspieler Nathan Wood ins Gesicht bekommen. Der 57-malige polnische Nationaltorwart wurde mehrere Minuten auf dem Rasen behandelt. Auch Southampton-Keeper Aaron Ramsdale eilte von der Gegenseite hinüber, um sich nach ihm zu erkundigen.

Füllkrug bereitet Siegtor vor

Fabianski wurde schließlich durch Alphonse Aréola ersetzt und unter dem Applaus der Zuschauer hinausgebracht.

Der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug bereitete in der 59. Minute per Kopf West Hams Siegtor durch Jarrod Bowen vor. Es war die zweite Vorlage des früheren Bundesliga-Angreifers in dieser Saison.