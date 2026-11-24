«Nur das kurze Stück» mit Sommerreifen durch den Schnee? Bei Glätte drohen Bußgeld und ein Punkt. Doch auch nach einem Unfall kann es teuer werden, denn Versicherungen können Ansprüche kürzen.

Berlin/München (dpa/tmn) – Wer noch keine Winterreifen aufgezogen hat, sollte mit den Sommerpneus auf winterlichen Straßen fahren. «Ach, ist doch nur das kurze Stück» oder «Ich bin ein guter Fahrer, kurzer Drift – kein Prob», sind dann keine guten Ideen. Wirklich nicht. Und das aus mehreren Gründen.

Laut Straßenverkehrsordnung darf man nur mit dafür zugelassener Bereifung («Alpine»-Symbol) bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte fahren. Das fordert die situative Winterreifenpflicht, so der ADAC.

Wer diese ignoriert, muss als Fahrer mit einem Bußgeld ab 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Ist der Halter des Fahrzeugs nicht zugleich der Fahrer, kann zusätzlich der Halter belangt werden: mit 75 Euro und ebenfalls einem Punkt. Doch es kann auch noch Probleme mit der Versicherung geben, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Nicht zuletzt ist die Gummimischung der Sommerreifen nicht für winterliche Temperaturen geeignet. Fahr-, Brems- und Lenkverhalten können stark vom Gewohnten abweichen.

Zwar reguliert die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung nach einem Unfall auf jeden Fall den Schaden des Unfallopfers. Und das auch dann, wenn man mit ungeeigneten Reifen unterwegs gewesen war – eben etwa bei winterlichen Wetterverhältnissen mit Sommerreifen fuhr.

Aber: Es könnte eine Gefahrerhöhung vorliegen, wenn das Fahrzeug durchgängig bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen genutzt wird, so der GDV.

Die Versicherung kann im Einzelfall Regress fordern

Im Fall einer Gefahrerhöhung könne der Versicherungsschutz riskiert werden. «Der Versicherer könnte – abhängig von den Umständen des Falles und der Schwere des Verschuldens – bis 5.000 Euro Regress nehmen», so ein GDV-Sprecher. Auch, wer gar nicht am Unfall Schuld hat, kann unter Umständen im Einzelfall Probleme bekommen – mit der gegnerischen Versicherung, wenn man sich eine Mithaftung anrechnen lassen müsste.

Aber auch Kaskoversicherungen können ihre Leistungen kürzen: Wenn ein Autofahrer hätte erkennen können, dass Sommerreifen bei den winterlichen Bedingungen nicht geeignet waren und es wegen der unzureichenden Bereifung zu einem Unfall kam.

Dann kann die Leistung der Voll- und Teilkaskoversicherung anteilig, in besonders schweren Fällen sogar vollständig gekürzt werden. Dann könnte ein Fall grober Fahrlässigkeit vorliegen, was je nach Vertrag Leistungskürzungen zur Folge haben kann. Wichtig allerdings: Wurde ein sogenannter Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit vereinbart, kann der Versicherer im Fall grober Fahrlässigkeit keine Kürzung vornehmen.