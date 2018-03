Hund Altenkirchen Betzdorf Kolumne Tipps Nitz Zoe

Von wegen Mensch ist Mensch und Tier ist Tier: Ich kenne Leute, für die beginnt ein „richtiger Hund“ erst ab Kniehöhe. Alles, was von den Maßen her darunter liegt, sei doch im Grunde nur ein „bellender Handfeger“, hörte ich dieser Tage eine Bekannte sagen.

Von unserem Redakteur Stefan Nitz



Gut, sie ist sich zumindest selbst treu und im Handeln konsequent geblieben – und hat sich jetzt einen Irischen Wolfshund angeschafft. Das ist die Sorte Hund, die im Stehen den Pariser Eiffelturm von oben ablecken kann.

Groß ist er, der irische Riese unserer Bekannten. Auch hat er ein gutes Gemüt. Aber sonderlich agil ist er nicht. Er faulenzt gern dekorativ auf der Couch herum und nimmt dabei viel, viel mehr Platz ein als zum Beispiel unsere 30 Zentimeter hohe Mischlingsdame. Zoe hat zugegebenermaßen sehr kurze und sehr, sehr krumme Dackelbeine, was unserer Begeisterung für unseren „bellenden Handfeger“ natürlich keinen Abbruch tut. Wir finden sie wunderschön. Aber das sagt wohl jeder Hundebesitzer über sein Tier.

Was die Größe angeht, so verstehe ich zumindest manchmal die Fans der langbeinigeren Rassen. Zoe geht nämlich in letzter Zeit häufiger mal kurzzeitig verloren. Wenn sie sich beim Spaziergang links oder rechts in die Wiese schleicht, scheint sie wie vom Erdboden verschluckt. Das Gras und die Blumen überragen sie, und wenn sie sich nicht durch ein paar mächtige Sprünge ab und zu in die Luft katapultiert, kann man nur erahnen, wo sich unsere Hündin gerade aufhält. Nicht mal eine wackelnde Schwanzspitze ist da zu sehen. Dieses Problem hätte man mit einem Irischen Wolfshund sicher nicht. Dafür bedürfte es dann keiner Wiese, sondern schon eines ausgewachsenen Maisfeldes.

Bei den Schneemassen im Winter hatten wir ein ähnliches Problem. Da konnte man aber immerhin Schneise und Spuren verfolgen, um sie aufzuspüren. Und außerdem hob sich die hellbraune Fellfarbe deutlich ab. Derzeit aber nutzt Zoe die Frühlingsgunst der Stunde und verschwindet einfach im Feld. Da sie ihre Dackelohren auch mal gern auf Durchzug stellt, wenn sie von der Abenteuerlust gepackt wird, kommt sie bei einem einfachen „Zoe komm!“ nicht immer direkt auf den Weg zurück. Frauchen kämpft sich dann ebenfalls durch die Wiese, um vor Ort ihrem Ruf Nachdruck zu verleihen. Das macht besonders Spaß, wenn es geregnet hat oder ihr der Gedanke an die vielen Zecken und anderes Getier die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Irgendwo zwischen Blümchen und wogenden Halmen hockt schließlich unser Hund – und buddelt Löcher.

Herrchen bevorzugt eine andere Taktik. Ist Zoe zu lange im Dickicht verschwunden und reagiert auf normales Rufen nicht, trampelt es einfach auf der Stelle ein paarmal laut auf den Asphalt. Die Dackelin befürchtet dann vermutlich, dass Herrchen ohne sie weglaufen möchte, eilt schleunigst aus dem Nichts hervor und rennt flugs zu ihm. Denn es ist eben nicht nur der Mensch, der sein Tier nicht verlieren möchte. Auch unser Hund hat kein Interesse daran, seine Familie zu verlieren. Bisher hat die Tretmasche auch immer ganz gut geklappt.