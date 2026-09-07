Kleine E-Autos kommen im VW-Konzern gerade groß raus. Jetzt springt auch Audi auf diesen Zug auf und erweitert die Palette nach unten - mit einer Baureihe, die schon einmal für Furore gesorgt hat.

Ingolstadt (dpa/tmn) – Der Audi A2 feiert ein Comeback. Knapp 30 Jahre nachdem der Kleinwagen als Sparwunder mit windschnittiger Alukarosse und Knauser-Diesel in den Handel kam, schmückt das Kürzel zum Jahreswechsel das neue elektrische Einstiegsmodell der Bayern. Die Preise für den erneut sehr strömungsgünstigen Viertürer beginnen laut Audi bei 38.200 Euro und liegen damit gute 20 Prozent unter dem Q4 e-tron, der bislang den Einstieg in die elektrische Audi-Palette markiert hat.

Anders als die neuen Elektro-Einsteiger der Schwestermarken im VW-Konzern ist der A2 allerdings kein Kleinwagen und teilt sich deshalb die Technik auch nicht mit dem ID.Polo. Der hoch aufragende Hoffnungsträger misst vielmehr rund 4,30 Meter und bietet bei 2,77 Metern Radstand deutlich mehr Platz für die Hinterbänkler. Das Kofferraumvolumen gibt Audi mit 396 bis 1.336 Litern an.

Effizientester Audi der Geschichte

Als Cousin des VW ID.3 neo wird der Audi ebenfalls auf der MEB-Plattform aufgebaut, die es beim A2 mit vier Motorkonfigurationen und drei Batteriegrößen gibt. Angeboten wird der A2 demnach mit Heckmaschinen von 125 kW/170 PS bis 240 kW/326 PS und 52 bis 84 kWh-Akkus.

Damit schafft er Spitzengeschwindigkeiten zwischen 160 und 200 km/h und Reichweiten von 423 bis 646 km. Sein Normverbrauch von bestenfalls 12,8 kWh macht ihn dem Hersteller zufolge zum bislang effizientesten Audi der Geschichte.

Geladen wird je nach Akku mit maximal 100 bis 183 kWh und zum ersten Mal auch in der Gegenrichtung: Der A2 ist bidirektional ausgelegt und kann deshalb als Powerbank auf Rädern genutzt werden, so Audi weiter.