Er ist das vielseitigste SUV der Audi-Palette und unterstreicht diesen Anspruch auch beim Antrieb. Zwar startet die dritte Generation des großen Geländewagens als Diesel, doch Nachschub ist in Arbeit.

Crozet (dpa/tmn) – Während die Schwestermarken im VW-Konzern derzeit vor allem kleine SUV wie den Skoda Epiq oder den ID.Cross ins Rampenlicht rücken, trägt Audi buchstäblich groß auf und bringt jetzt den neuen Q7 auf den Weg. Die dritte Generation ihres Quattro-Flaggschiffs kommt im September in den Handel und soll mindestens 87.900 Euro kosten.

Zwar haben die Bayern bei der Vorkommunikation nur von einem milde hybridisierten V6-Diesel mit drei Litern Hubraum gesprochen, den es wahlweise mit 180 kW/245 PS oder für 2.600 Euro mehr auch mit 220 kW/ 299 PS gibt.

Doch genauso vielseitig wie der Innenraum des Fünf-Meter-Modells mit wahlweise fünf, sieben oder neuerdings auch sechs Sitzen und 670 bis 2.075 Litern Kofferraum soll auch die Antriebspalette werden.

Auch Benziner und Plug-in-Hybrid angekündigt

Für das neue Jahr hat Audi deshalb am Rande der Fahrvorstellung auch einen 2,9 Liter großen V6-Benziner mit 270 kW/367 PS angekündigt sowie einen Plug-in-Hybriden. Der kombiniert ebenfalls einen V6-Benziner mit einer E-Maschine und einem Pufferakku samt Steckdosenanschluss und wird wahlweise mit 290 kW/394 PS oder 360 kW/490 PS angeboten, so Audi weiter.

Wer noch elektrischer fahren will, der muss auf einen Nachfolger für den ersten e-tron warten – und wer mehr Power möchte, muss sich in den USA umschauen. Dort wird es den Q7 auch als S-Modell mit einem V8-Motor geben.