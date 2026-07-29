Schluss mit der vornehmen Zurückhaltung: Auch Audi baut jetzt ein Full-Size-SUV und bietet Besserverdienern mit Familienanschluss deutlich mehr Platz. Panik vor dem Parken ist unangebracht.

Ingolstadt (dpa/tmn) – Mercedes GLS und BMW X7 bekommen Konkurrenz aus dem deutschen Süden. Denn mit dem Q9 steigt jetzt auch Audi in das Segment der großen SUV ein. Das Modell kann ab sofort bestellt werden und soll im letzten Quartal auf die Straße kommen, teilte der Hersteller mit. Die Preise liegen deutlich über dem technisch eng verwandten Q7 und klettern damit von 87.900 auf 108.400 Euro.

Dafür strecken die Bayern das SUV im Radstand noch einmal um 15 und die Länge um über 20 Zentimeter. Mit dann 3,14 und 5,31 Metern schaffen sie Platz für zwei elektrische Captain-Chairs in der zweiten und zwei weiteren Sitzen in der dritten Reihe. In der Basisversion wird in der Mitte eine Dreier-Bank montiert und der Q9 wird zum Siebensitzer.

Elektrische Türen

Als heimliches Flaggschiff der Marke bekommt der Q9 zudem ein technisches Detail, das man bislang vor allem aus der Oberklasse kennt: Die Türen des Geländewagens öffnen und schließen elektrisch.



Den Antrieb übernimmt zunächst ein drei Liter großer V6-Diesel mit 220 kW/299 PS und Mild-Hybrid-Technik, der zumindest beim Rangieren auch rein elektrisch fährt. Deutlich weiter stromert der Plug-in-Hybrid im SQ9, der um eine vier Liter großen V8 konstruiert ist und rund 588 kW/800 PS leisten soll.

Zwar ist der Q9 der bislang größte Audi. Doch die Angst vor den Abmessungen nehmen die Bayern ihren Kunden mit einer Allradlenkung. Außerdem gibt es Assistenzsysteme, die mit Anhänger rückwärts rangieren und das Einparken automatisch erledigen.