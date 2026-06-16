Mehr Bodenfreiheit und ein bulligerer Auftritt – so wird aus dem Audi A6 Avant jetzt wieder der Allroad. Für den Geländekombi machen die Bayern neben dem Design auch beim Antrieb einen großen Schritt.

Ingolstadt (dpa/tmn) – Aller guten Dinge sind drei – nach diesem Motto stellt Audi der Limousine und dem Kombi (Avant) des aktuellen A6 jetzt auch wieder einen Allroad zur Seite. Die nächste Auflage des mittlerweile seit mehr als 20 Jahren angebotenen Geländekombi soll im Herbst in den Handel kommen und mindestens 77.250 Euro kosten, teilt der Hersteller mit.

Für einen Aufpreis von gut 6.000 Euro gegenüber dem konventionellen Kombi gibt es neben 34 Millimetern mehr Bodenfreiheit durch eine speziell abgestimmte Luftfederung sowie breiteren Reifen vor allem ein diesmal deutlich stärker differenziertes Design. So geht der Allroad mit neuen Kotflügeln und speziellen Schutzplanken um elf Zentimeter in die Breite und wirkt entsprechend bulliger.

Beim Antrieb setzt Audi auch auf Elektro-Power

Auch unter der Haube gibt es eine Neuerung: Erstmals wird der Geländekombi wahlweise als Plug-in-Hybrid angeboten und schafft so bis zu 95 Kilometer rein elektrisch. Dafür spannen die Bayern einen 2,0 Liter großen Benziner mit einer E-Maschine und einem knapp 26 kWh großen Puffer-Akku zusammen und stellen eine Systemleistung von 270 kW/367 PS in Aussicht.

Alternativ gibt es einen V6-Diesel mit elektrischem Verdichter und Mild-Hybrid-Technik, der aus drei Liter Hubraum 220 kW/299 PS schöpft. Beide Antriebe wirken auf alle vier Räder und ermöglichen laut Audi jeweils ein Spitzentempo von 250 km/h.