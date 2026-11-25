Im Kampf um den Titel bei der Schach-WM bleibt zwischen Dommaraju Gukesh und Javokhir Sindarov alles offen. Auch am zweiten Wettkampftag gibt es keinen Sieger.

Genf (dpa) – Auch in der zweiten Partie der Schach-Weltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien und Herausforderer Javokhir Sindarov aus Usbekistan hat es keinen Sieger gegeben. Nach 20 Zügen einigten sich die beiden Kontrahenten auf ein Remis. Dafür erhalten beide Spieler je einen halben Punkt. Bereits in der Auftaktpartie am Dienstag gab es ein Remis.

Das Duell der beiden 20-Jährigen ist auf maximal 14 Partien mit klassischer Bedenkzeit ausgelegt – wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, für ein Remis einen halben. Sollte am Ende Gleichstand herrschen, folgt ein Tiebreak. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Dollar.

Am Donnerstag (15.00 Uhr) steht die dritte Partie an.