Auch ohne Hartenstein: NBA-Meister OKC feiert Kantersieg

Die Oklahoma City Thunder verabschieden das Jahr 2025 mit einem deutlichen Sieg. Der deutsche Big Man Isaiah Hartenstein fehlt gegen die Portland Trail Blazers. Er ist weiterhin verletzt.

Oklahoma City (dpa) – Die Basketballer der Oklahoma City Thunder haben zum Jahresabschluss in der NBA einen Kantersieg gegen die Portland Trail Blazers gefeiert. Der Titelverteidiger gewann sein letztes Spiel 124:95 und bleibt das mit Abstand beste Team der Liga. Dank Star-Spieler Shai Gilgeous-Alexander fiel auch das Fehlen des deutschen Centers Isaiah Hartenstein nicht auf, der eine Zerrung in der Wade auskuriert.

«SGA», der wertvollste Spieler (MVP) der Vorsaison, erzielte in nur gut 28 Minuten 30 Punkte, legte sechs weitere Körbe auf und nahm den überforderten Trail Blazers auch noch viermal den Ball ab. Nachdem Portland im Paycom Center zunächst noch gut mitgehalten hatte, zog Gilgeous-Alexander den Gästen mit neun Punkten während eines 13:2-Laufs der Thunder kurz vor der Pause endgültig den Zahn.

Enge Spiele für Orlando und die Knicks

Ähnlich wie Hartenstein mussten auch die derzeit verletzten Franz und Moritz Wagner beim Sieg ihrer Orlando Magic zuschauen, die dank eines späten Korblegers von Paolo Banchero 112:110 bei den Indiana Pacers gewannen. Mit Tristan da Silva durfte sich in der Silvesternacht aber immerhin ein deutscher Europameister am Spiel beteiligen, auch wenn er bei fünf Würfen punktlos blieb.

Persönlich erfolgreicher verlief der Abend für Ariel Hukporti, der während der 132:134-Niederlage seiner New York Knicks bei den San Antonio Spurs in 13 Minuten von der Bank auf jeweils sechs Punkte sowie Rebounds kam. Bei den Gastgebern überragte Star-Center Victor Wembanyama (31 Punkte und 13 Rebounds in nur 23 Minuten) neben Julian Champagnie, der mit elf erfolgreichen Dreiern einen neuen Franchise-Rekord aufstellte und erstmals in seiner Karriere 36 Zähler markierte.