Um Carlos Alcaraz zu besiegen, braucht Alexander Zverev seinen Paradeschlag. Doch gerade der Aufschlag machte ihm im Endspiel der ATP Finals zu schaffen - und das hatte körperliche Gründe.

Turin (dpa) – Tennisstar Alexander Zverev hat seine Niederlage im Titel-Showdown bei den ATP Finals gegen Carlos Alcaraz mit körperlichen Problemen begründet. «Heute war einer dieser Tage, an denen ich leider große Schmerzen in meinem Sprunggelenk verspürt habe», sagte der Weltranglistenerste. Dadurch habe er «sehr viel schlechter aufgeschlagen» als gewohnt, erklärte der 29-Jährige: «Ich habe fast ohne meine stärkste Waffe gespielt.»

Die 2:6, 6:7 (7:9)-Niederlage im Finale gegen den siebenmaligen Grand-Slam-Turniergewinner Alcaraz, der als vielleicht bester Returnspieler der Welt davon profitierte, ließ Zverev daher auch ohne großen Frust zurück. «Ich bin ziemlich stolz auf mich, wie ich gespielt und gekämpft habe», sagte der Hamburger.

Das sind die Ursachen der Probleme

Die Probleme sind eine Folge seiner schweren Sprunggelenksverletzung von 2022. Tauchen die Schmerzen auf, spürt er sie nur bei der Aufschlagbewegung. Dann habe er das Gefühl, als wenn «ein Nerv reinknallt», hatte Zverev jüngst erklärt. Von der Grundlinie könne er dagegen «ganz normal spielen».

Gegen Alcaraz, der monatelang wegen einer Handgelenksverletzung ausgefallen war, hat Zverev beide Matches in 2026 verloren. Gegen den Italiener Jannik Sinner, der wegen Knieproblemen seine Saison vorzeitig beenden musste, hat er alle fünf Duelle verloren. Die Diskussion um seinen Nummer-1-Status dürfte ihn ins neue Jahr begleiten.

«Wenn jemand der Meinung ist, dass ich es nicht verdient habe, dann kann er diese Meinung gerne haben – aber sie interessiert mich nicht», sagte Zverev. Unterstützung bekam der Deutsche ausgerechnet von seinem großen Rivalen. «Ich denke, dass alle glauben, dass sie die Nummer eins sind», sagte Alcaraz zu der Debatte, «aber die Nummer eins ist auf dem Papier Sascha. Er hat es ehrlich verdient, wir sollten das anerkennen.»