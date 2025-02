Auch in Team-Kombi der Männer keine deutsche Medaille

Das Warten auf die erste deutsche Medaille bei der Ski-WM geht weiter. In der Team-Kombi der Männer ist eine Aufholjagd von Slalom-Ass Straßer nicht genug. Einer Ski-Nation gelingt der große Coup.

Saalbach-Hinterglemm (dpa) - Bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm bleibt das deutsche Team weiter ohne Medaille. In der Team-Kombination der Männer aus Abfahrt und Slalom landeten Simon Jocher und Linus Straßer auf dem achten Platz. Nach Jochers Abfahrt am Morgen holte Straßer im entscheidenden Slalom zwar zehn Plätze auf, zu einem Podestplatz fehlten aber 0,77 Sekunden.

Einen Dreifach-Triumph feierte die Schweiz: Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen holte sich zusammen mit Loic Meillard Gold. Silber ging an Alexis Monney zusammen mit Tanguy Nef. Stefan Rogentin und Marc Rochat machten auf Rang drei ein komplettes, eidgenössisches Podest perfekt.

Von der Couch auf die Piste

Jocher war spontan in das einzige deutsche Team gerückt, weil sein Abfahrer-Kollege Romed Baumann erkrankt ausfiel. Er war bereits nach Hause gefahren und auf der Couch gelegen, als ihn der Bundestrainer anrief und zurück nach Saalbach beorderte. «Die Vorbereitung war natürlich alles andere als optimal», sagte Jocher. In der Abfahrt wurde er nur 18. - Straßer gelang im Slalom dann zwar die zweitbeste Laufzeit, aber für den Medaillencoup reichte es nicht.