Auch dank St. Brown: Lions gewinnen in der Verlängerung

Lange liegen die Detroit Lions in ihrem NFL-Spiel gegen New York zurück. Bei der Aufholjagd glänzt auch der deutsch-amerikanische Spieler Amon-Ra St. Brown.

Detroit (dpa) – Der deutsch-amerikanische Profi Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions den siebten Saisonsieg in der National Football League eingefahren. Zum 34:27-Erfolg nach Verlängerung gegen die New York Giants trug der 26-Jährige einen Touchdown bei. In der Tabelle der NFC North liegen die Lions auf dem dritten Platz.

Bis in die Schlussphase der regulären Spielzeit hinein lagen die Gastgeber zurück. Erst dank eines späten Field Goals von Jake Bates rettete sich Detroit in die Overtime, in der Jahmyr Gibbs direkt der entscheidende Touchdown gelang. Im Gegenzug verpassten die Giants eine Antwort.