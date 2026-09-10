Isao Harimoto überlebte die Tragödie von Hiroshima und schrieb Baseball-Geschichte. Nun ist der Rekordspieler im Alter von 86 Jahren gestorben.

Berlin (dpa) – Isao Harimoto, ein japanischer Baseball-Star und Überlebender des Atombombenabwurfs auf Hiroshima, ist gestorben. Das teilte laut Nachrichtenagentur AP der Golden Players Club, eine Organisation für Elite-Baseballspieler, ohne Nennung der Todesursache mit. Harimoto wurde 86 Jahre alt.

Harimoto begann seine Profi-Baseballkarriere 1959. Er war 1980 der erste Spieler in Japan, der die Marke von 3.000 Hits erreichte. Er hält in dieser Statistik noch immer den Rekord in seinem Heimatland. Sein Spitzname lautet übersetzt «Hit Maschine». Er beendete seine Karriere 1981. Bis dahin bestritt er 2.752 Spiele und schlug dabei 504 Homeruns.

Schwester starb durch Atombombe

Der Sohn koreanischer Eltern war fünf Jahre alt, als er im August 1945 den US-Atombombenabwurf auf die westjapanische Stadt Hiroshima überlebte. Seine ältere Schwester, die sich in der Nähe des Explosionszentrums befand, erlitt schwere Verbrennungen und starb einige Tage später. Harimoto sagte einmal in einem Interview des Fernsehsenders TBS, er habe ihr schmerzvolles Stöhnen nie vergessen. Er selbst habe bei der Explosion das Bewusstsein verloren und sei in den Armen seiner blutenden Mutter wieder aufgewacht.

Harimoto begann in der Grundschule mit dem Baseballspielen. Er spielte linkshändig, weil er in der Kindheit durch schwere Verbrennungen den Großteil der Beweglichkeit an seiner rechten Hand verloren hatte.

Nach seinem Rücktritt als aktiver Spieler arbeitete Harimoto als Baseballkommentator. Außerdem setzte er sich für Frieden und die nukleare Abrüstung ein. «Als Baseballspieler hatte ich immer Angst, dass ich eines Tages Symptome einer durch die Atombombe verursachten Krankheit entwickeln könnte», sagte er einmal.