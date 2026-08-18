Eintauchen ins Mittelalter: In einem gewaltigen Wimmelbild wird das historisch einmalige Ereignis erlebbar gemacht. Wann der Neubau öffnet und was Touristen erwartet.

Konstanz (dpa/tmn) – Touristen am Bodensee können bald in ein neues 360-Grad-Panoramabild des dafür bekannten Künstlers Yadegar Asisi eintauchen. Dafür wurde in Konstanz ein 50 Meter hoher Bau errichtet, in dessen Inneren sich ein riesiges historisches Wimmelbild rund um das Konzil von Konstanz von 1414 bis 1418 entfaltet, teilt die Tourismusgesellschaft der Stadt mit.

Während des vierjährigen Konzils, einer der größten Kirchenversammlungen des Mittelalters, fand die einzige Papstwahl nördlich der Alpen statt. Es steht auch für die Verbrennungen der Reformatoren Jan Hus und Hieronymus von Prag. Spuren und Schauplätze des Konzils in der Stadt lassen sich auf Führungen erkunden – und mit einem Besuch des neuen Panoramas verbinden.

Die Sehenswürdigkeit in Konstanz öffnet laut der Tourismusgesellschaft am 12. September, Tickets sind schon ab 24. August verfügbar.

Auch diese Städte haben Rundbilder von Asisi zu bieten

Asisi-Panoramen sind in mehreren deutschen Städten zu sehen, mit unterschiedlichen Motiven: in Leipzig etwa ist die Antarktis dargestellt, in Berlin steht eines seiner Panoramen am zentralen Checkpoint Charlie und beschäftigt sich mit dem Leben mit der Berliner Mauer. Ein weiteres rund um die Antike ist bei der Museumsinsel zu sehen.

Auch in Dresden (Great Barrier Reef), Wittenberg (Reformationszeit) und Pforzheim (Amazonien) befinden sich Rundbilder des Künstlers.