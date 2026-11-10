Nach Nepal soll's gehen, nach Südostasien oder in den Norden Japans? Dort können sich Reisende mit dem Tsutsugamushi-Fieber anstecken. Was unter anderem schützt? Nicht auf den Boden setzen.

Berlin (dpa/tmn) – Blutsaugende Milbenlarven, die krank machende Bakterien in unserem Körper hinterlassen können – das klingt unheimlich. Reisende können ihnen allerdings in Teilen Asiens und Ozeaniens begegnen. Tsutsugamushi-Fieber lautet dann die Diagnose. Die Erkrankung ist verbreitet im nördlichen Japan, in Südostasien, im Norden Australiens, in China und auf dem indischen Subkontinent.

Zuletzt gab es zahlreiche Fälle in Nepal. Deshalb rät das CRM Centrum für Reisemedizin insbesondere Reisenden, die es in das Land zieht, zu gutem Schutz – vor allem auf Trekkingtouren. Drei Fragen und drei Antworten zu der Erkrankrung:

Wie genau wird das Tsutsugamushi-Fieber übertragen?

Krankheitserreger ist ein Bakterium mit dem Namen «Orientia tsutsugamushi». Natürlicher Wirt sind Nagetiere. Es können jedoch auch Milbenlarven mit dem Erreger infiziert sein – und ihn an Menschen weitergeben, wenn sie Blut saugen.

Das kann vor allem dann passieren, wenn Reisende in der Natur unterwegs sind: Laut dem CRM leben die Milbenlarven auf Büschen und Sträuchern in der Nachbarschaft von Flussläufen.

Wie macht sich eine Infektion bemerkbar?

Nach dem Biss der Milbenlarve dauert es in der Regel ein bis zwei Wochen, bis sich erste Krankheitssymptome zeigen. Bei etwa der Hälfte der Betroffenen bildet sich an der Bissstelle ein schwärzlicher Schorf auf der Haut.

«Zudem kommt es zu regionalen Lymphknotenschwellungen», so Prof. Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reisemedizin. Dazu können sich Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Husten gesellen. Typisch ist auch ein knotig-fleckiger Hautausschlag, der sich nach ein paar Krankheitstagen zeigt.

In seltenen Fällen kommt es zu Komplikationen, weil sich Gehirn, Hirnhäute, Herzmuskel oder Lunge entzünden. «Um diese Komplikationen und auch mögliche Todesfälle zu verhindern, ist eine frühzeitige Behandlung mit einem Antibiotikum notwendig», so Jelinek. Herkömmliche Antibiotika wie Penicillin wirken nicht gegen den Erreger, zum Einsatz kommt stattdessen Doxycyclin.

Wie schützen sich Reisende am besten?

Eine Impfung, die vor dem Tsutsugamushi-Fieber schützt, gibt es bislang nicht. Diese Empfehlungen gibt das CRM insbesondere Nepal-Reisenden:

Schutz durch lange, imprägnierte Kleidung und Repellents, also Insektenschutzmittel. «Wie auch beim Schutz gegen mückenübertragene Erkrankungen sind hier Repellents mit dem Inhaltsstoff DEET (Diethyltoluamid) zu empfehlen», rät Tomas Jelinek.

Kontakt mit Tieren vermeiden.

Nicht direkt auf den Boden oder das Gras setzen, das senkt das Risiko für Milbenkontakt.

Bei längeren Aufenthalten in abgelegenen Gebieten, kann es sinnvoll sein, ein Notfallantibiotikum bei sich zu tragen. Dazu lässt man sich am besten vorab reisemedizinisch beraten.