Wenn Bäume und Sträucher im Winter ihre Blätter verlieren, werden die Hauptnester der Asiatischen Hornisse sichtbar. Was heißt das für Gartenbesitzer?

Berlin (dpa/tmn) – In kahlen Bäumen zeigen sie sich im Spätherbst oft deutlich, manchmal fallen sie auch beim Heckenschnitt auf: die oft sehr großen Nester der Asiatischen Hornisse (Vespa mandarinia). Was ist in dem Fall wichtig?

Wie erkennt man Nester der Asiatischen Hornisse?

Asiatische Hornissen bauen pro Saison zwei Nester. Das im Frühjahr angelegte Gründungsnest wird für das wachsende Volk irgendwann zu klein. Im Sommer, vor allem ab Herbst, zieht das Volk in ein größeres Sekundärnest um.

Wie das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) schreibt, sind die sogenannten Sekundärnester kugelig bis oval und etwa 60 bis 100 Zentimeter hoch. Ihr Durchmesser kann bis zu einem Meter betragen. Ein Nest kann mehrere Tausend Tiere beherbergen.

Die Sekundärnester finden sich oft in Bäumen in teils großer Höhe (10 bis 30 Meter), können aber auch an Gebäuden oder anderen geschützten Stellen wie in Hecken oder an Fassaden vorkommen.

Zu den zentralen Erkennungsmerkmalen gehört laut der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim außerdem, dass sich das Flugloch seitlich am Nest befindet. Die Nester der Asiatischen Hornisse sind unten geschlossen (anders als die Nester der heimischen Europäischen Hornisse).

Was tun, wenn ich jetzt solches Nest entdeckt habe?

Wichtig ist, genügend Abstand zu halten und das Nest nicht selbst zu öffnen oder zu entfernen. Wer den Tieren – etwa bei der Gartenpflege – zu nahe kommt, kann unter Umständen gestochen werden, da die Tiere ihre Nester intensiv verteidigen.

Folgende Schritte werden beim Finden eines Hornissennests empfohlen:

1. Art bestimmen und Fund melden: Die Sichtung der Asiatischen Hornisse ist nicht mehr meldepflichtig. Der NABU hält eine Meldung zur Datenerfassung trotzdem für hilfreich, ebenso das Umweltbundesamt. Am besten gelingt sie mit einem aussagekräftigen Foto oder Video. Es besteht Verwechslungsgefahr mit der geschützten Europäischen Hornisse (Vespa crabro), deshalb sollte die Art zunächst sicher bestimmt werden.

Der NABU stellt auf seinem Meldeportal Bilder zur Bestimmung bereit. Eine Übersicht der offiziellen Meldestellen der Bundesländer gibt es auf der Webseite des NABU.

2. Experten heranziehen: Ist das Nest noch bewohnt, sollte es möglichst professionell entfernt werden. Als invasive Art ist die Asiatische Hornisse nach Einschätzung des NABU vom allgemeinen Schutz wildlebender Tiere ausgenommen.

Vorgehen auf eigene Faust ist dennoch gefährlich, weil die Nester groß sind und oft in großer Höhe hängen. Ansprechpartner können Naturschutzbehörden, örtliche NABU-Gruppen oder Imkervereine. Die Rechtslage kann je nach Bundesland unterschiedlich sein. Es lohnt sich, bei der zuständigen Behörde nachzufragen.

Laut Umweltbundesamt sterben die Arbeiterinnen und Drohnen des Volks im November ab. Die begatteten Jungköniginnen suchen sich einen geschützten Platz zum Überwintern. Ein Nest ist dann verlassen und wird im folgenden Jahr nicht wieder besiedelt. Ob es tatsächlich verlassen ist, zeigt sich oft erst bei genauer Beobachtung und nach Einschätzung von Experten.

Ist die Asiatische Hornisse gefährlich?

Wer einer einzelnen Asiatischen Hornisse begegnet, ist laut NABU nicht in Gefahr. Die Tiere können ihre Nester jedoch aggressiv verteidigen, deshalb ist Vorsicht geboten. Der Stich ist schmerzhaft und mit dem Stich einer heimischen Hornisse vergleichbar. Für Menschen mit allergischen Reaktionen auf Hornissenstiche kann ein Stich gefährlich werden.

Die invasive Art stellt außerdem eine potenzielle Gefahr für die Biodiversität dar. Sie jagt Honigbienen und andere Insekten und führt vor allem in der Imkerei und im Obstanbau zu Ertragsverlusten.