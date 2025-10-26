Der FC Arsenal feiert den vierten Liga-Sieg in Serie und setzt sich an der Tabellenspitze fest. Man City kassiert beim starken Aston Villa eine Niederlage.

London (dpa) – Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Premier League mit dem vierten Sieg in Serie ausgebaut. Die Gunners erkämpften im London-Derby gegen Crystal Palace ein 1:0 (1:0) und haben nun bereits vier Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Das Siegtor erzielte der ehemalige Palace-Profi Eberechi Eze (39. Minute) nach einem Freistoß.

Im Parallelspiel verlor Manchester City beim formstarken Aston Villa mit 0:1 (0:1). Den Treffer im Villa Park von Birmingham erzielte Matty Cash (19.). Der vermeintliche Ausgleich für die Elf von Pep Guardiola durch Erling Haaland (89.) zählte wegen einer Abseitsposition nicht.

Arsenal tut sich lange schwer

Arsenal tat sich gegen die vom früheren Frankfurt-Coach Oliver Glasner trainierten Gäste lange schwer. In der ersten Hälfte waren die Gunners zwar spielbestimmend, kamen aber selten gefährlich vors Tor, während Palace die formstarke Arsenal-Defensive immer wieder mit Kontern prüfte.

Erst durch eine Standardsituation gelang die Führung: Nach einem langen Freistoß von Declan Rice legte Gabriel per Kopf auf Eze ab, der aus rund 13 Metern traf. Nach dem Seitenwechsel verpasste Arsenal die Vorentscheidung. Gabriel traf per Kopf die Latte, Bukayo Saka und Leandro Trossard vergaben weitere Chancen. Crystal Palace hingegen kam kaum noch zu Gelegenheiten, so dass es beim knappen Arsenal-Sieg blieb.

Arsenal schon sieben Punkte vor Liverpool, City nur Vierter

Der Tabellenvorsprung der Londoner auf Meister FC Liverpool, der in Brentford die vierte Liga-Pleite in Serie kassiert hatte und auf Platz 6 fiel, beträgt nun schon sieben Zähler. Man City, das zum dritten Mal hintereinander bei Aston Villa verlor, hat als Tabellenvierter sechs Punkte Rückstand auf Arsenal.