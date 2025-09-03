Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Ring anstecken, Kette umlegen, Ohrringe einstecken – alles kein Problem. Nur ein Armband anzulegen, ist allein gar nicht mal so leicht. Gibt es vielleicht einen Trick, wie es schneller und einfacher geht?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll eine Haarnadel dabei helfen, ein Armband ohne fremde Hilfe zu schließen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Haarnadel-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Haarnadel in ein Kettenglied einfädeln und sie mit den Fingern auf der Handfläche festhalten. Mit der anderen Hand das Armband anlegen, den Verschluss in eine Öse einhaken und das Armband schließen. Danach die Haarnadel wieder entfernen.

Fazit: Der Hack funktioniert einwandfrei. Einzig das Herausziehen der Haarnadel aus dem geschlossenen Armband erwies sich als kniffliger als gedacht – eventuell ist es sinnvoll, eine dünnere Haarnadel zu verwenden. Übrigens: Der Hack soll ebenso gut mit einer Büroklammer funktionieren.