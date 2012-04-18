Mainz Ebling baut auf die Ideen der Mainzer 18.04.2012, 21:47 Uhr

i Aus Konkurrenten werden Partner: Günter Beck überreicht Michael Ebling die Amtskette. Damit ist der Sozialdemokrat offiziell OB. Harry Braun

Mainz - Seit Mittwoch Abend hat Mainz wieder einen offiziellen Oberbürgermeister. Um Punkt 18 Uhr überreichte Bürgermeister Günter Beck (Grüne) dem Sozialdemokraten Michael Ebling im Kurfürstlichen Schloss vor rund 700 Gästen die Amtskette und nahm ihm den Amtseid ab. Der letzte formale Akt, um Eblings Wahlsieg vom 25. März zu vollenden.

Mainz – Seit Mittwoch Abend hat Mainz wieder einen offiziellen Oberbürgermeister. Um Punkt 18 Uhr überreichte Bürgermeister Günter Beck (Grüne) dem Sozialdemokraten Michael Ebling im Kurfürstlichen Schloss vor rund 700 Gästen die Amtskette und nahm ihm den Amtseid ab.







Artikel teilen

Artikel teilen

Ressort und Schlagwörter