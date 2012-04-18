Ebling baut auf die Ideen der Mainzer

Mainz - Seit Mittwoch Abend hat Mainz wieder einen offiziellen Oberbürgermeister. Um Punkt 18 Uhr überreichte Bürgermeister Günter Beck (Grüne) dem Sozialdemokraten Michael Ebling im Kurfürstlichen Schloss vor rund 700 Gästen die Amtskette und nahm ihm den Amtseid ab. Der letzte formale Akt, um Eblings Wahlsieg vom 25. März zu vollenden.
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Mainz – Seit Mittwoch Abend hat Mainz wieder einen offiziellen Oberbürgermeister. Um Punkt 18 Uhr überreichte Bürgermeister Günter Beck (Grüne) dem Sozialdemokraten Michael Ebling im Kurfürstlichen Schloss vor rund 700 Gästen die Amtskette und nahm ihm den Amtseid ab.