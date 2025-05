3 Punkte entführt: Mainz 05 siegt in Bremen

Bremen/Mainz – Mainz 05 verschafft sich Luft im Abstiegskampf, derweil gerät Werder Bremen im internationalen Fußball-Geschäft immer mehr in Zugzwang.

Eine Woche nach dem mageren Heim-1:1 gegen den FC Augsburg mussten sich die Hanseaten am Samstag in der Bundesliga erneut auf eigenem Platz dem FSV Mainz 05 sogar 0:3 (0:1) geschlagen geben und bangen dadurch ernsthaft um die für den Verein so wichtige Teilnahme an der lukrativen Europa League. Die effektiven Mainzer fuhren dagegen vor 40.132 Zuschauern durch die Tore von Adam Szalai (19. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (48./74.) wertvolle Punkte im Abstiegskampf ein. Sie feierten zudem nach zuvor zwölf sieglosen Gastspielen in Serie wieder einen „Dreier“ in der Fremde.

Zidan auf der Bank

Bei den auswärtsschwachen Mainzern wartete Thomas Tuchel mit einer Überraschung auf. Der 05-Trainer ließ den Ex-Bremer Mohamed Zidan zunächst auf der Reservebank schmoren. Die Werderaner, bei denen Torhüter Tim Wiese nach auskurierter Verletzung und Torjäger Claudio Pizarro nach abgesessener Sperre wieder in der Anfangself standen, hatten anfangs deutlich mehr vom Spiel. Und die Riesenchance zur Führung, doch der ebenfalls ins Team zurückgekehrte Philipp Bargfrede traf nach einer Hartherz-Ecke per Kopf lediglich den Pfosten (13.).

Nach einem Konter machten es die 05er sechs Minuten später besser. Nach dem Klasse-Pass von Andreas Ivanschitz ließ Szalai erst Gegenspieler Francois Affolter aussteigen und dann mit dem folgenden Linksschuss Wiese keine Abwehrchance. Es war der zweite Saisontreffer des Ungarn. Unmittelbar vor der Pause musste er allerdings mit Verdacht auf Gehirnerschütterung gegen Choupo-Moting ausgetauscht werden.

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Rheinhessen schon klarer führen können. Denn der starke Ivanschitz hatte per 25-Meter-Freistoß Pech, der ans Lattenkreuz klatschte (40.). Nationalkeeper Wiese hatte bei dem strammen Schuss nicht reagiert und wäre erneut machtlos gewesen.

Mainz 05 hatte die Kontrolle

Nach Wiederanpfiff brachte Bremens Coach Thomas Schaaf den wieder genesenen Nationalspieler Marko Marin für den schwachen Aleksandar Ignjovski in die Partie. Doch ehe die Hausherren die Kontrolle in ihrem Heimspiel übernehmen konnten, stand es 0:2. Choupo-Moting setzte sich in einem harten Zweikampf gegen Florian Hartherz durch und traf bereits zum neunten Mal in der laufenden Spielzeit.

In Naldo, der erstmals in diesem Jahr wieder im Bremer Kader stand, und dem gegen Augsburg als Torschütze erfolgreichen Niclas Füllkrug wechselte Schaaf zwei weitere frische Kräfte ein. Werder kam nun auch wieder etwas besser zur Geltung, doch insgesamt wurden die Aktionen zu ideenlos vorgetragen. Mehr als ein wegen Handspiels von Schiedsrichter Knut Kircher (Rottenburg) zurecht nicht anerkannter Pizarro-Treffer (64.) und ein gefährlicher Naldo-Freistoß (72.) sprang bei den Bemühungen auch nicht heraus. Im Gegenteil: Edeljoker Choupo-Moting setzte für die cleveren Gäste, die diesmal aus fast jeder Chance auch ein Tor machten, noch einen drauf. Christoph Grimmer