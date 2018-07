Mit der „kinder+Sport mini tour“ zur Deutschland Tour in Koblenz

Die Bewegungsinitiative „kinder+Sport“ von Ferrero erweitert 2018 ihr Engagement um eine weitere sportliche Aktivität – Fahrradfahren für Kinder. Mit der „kinder+Sport mini tour“ möchte „kinder+Sport“ Kinder und Jugendliche nicht nur für das Radfahren, sondern auch für mehr Sport und Bewegung im Alltag begeistern.

Bei der „kinder+Sport mini tour“ haben Kids in allen Zielstädten der Deutschland Tour vom 23. – 26. August die Möglichkeit, in einer großen Fahrrad-Erlebniswelt mit unterschiedlichen Modulen und Lernparcours ihre Skills im Radfahren auszutesten und unter professioneller Anleitung von „kinder+Sport“-Botschafter Jens Voigt zu verbessern. Zudem werden im Rahmen der „kinder+Sport mini tour“ auch exklusive Rennen für Kids veranstaltet.

Der Weg der Deutschland Tour führt die Profis über vier Etappen durch insgesamt fünf Bundesländer in Deutschland. Gestartet wird die Deutschland Tour in Koblenz, wo bereits am 22. August jedes teilnehmende Team auf einer großen Bühne dem Publikum vorgestellt wird. Die Strecken führen dann über Bonn, Trier, Merzig und Lorsch – nach 740 km und vier Tagen Rennen erreichen die Radprofis die Ziellinie in Stuttgart.

Wer träumt nicht davon, an der Hand der besten Radfahrer aus der ganzen Welt vor einem jubelnden Publikum zu stehen? Die „kinder+Sport mini tour“ ermöglicht genau dieses einzigartige Erlebnis für fahrradbegeisterte Kids. Du möchtest gemeinsam mit den Profis auf der Bühne in Koblenz stehen? Dann meldet Euch bis zum 10. August 2018 bei uns per E-Mail an onlineservice@rhein-zeitung.net mit Name und Alter des Kindes sowie Ihren Kontaktdaten für die Gewinnspielbenachrichtigung. Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.