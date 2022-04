Green Invest – Kann ich mein Geld „grün“ anlegen?

Wer tatsächlich „grün“ investieren will, sollte also ganz genau hinsehen, was hinter dem Angebot steckt. Investoren, die in klima- und umweltfreundliche Unternehmen investieren möchten, können das auf vielfältige Weise tun.

Welche Formen der grünen Investments gibt es?

Die am häufigsten genutzte Anlagemöglichkeit ist der Kauf von Aktien eines Unternehmens, das sich zu den vom Anleger bevorzugten Grundsätzen bekennt. So kann es sich dabei um ein Unternehmen handeln, das in der Erforschung und Produktion von umweltfreundlichen Alternativen zu bestehenden Produkten und Methoden tätig ist, oder ein Unternehmen, das seine Produkte auf möglichst umwelt- und klimafreundliche Weise herstellt. Mit dem Kauf von Aktien setzen die Anleger auf den Erfolg der Unternehmung und sind mit ihrer Rendite an den Gewinn des Unternehmens gebunden.

Um das Risiko einer Investition zu reduzieren, bietet sich die Investition in Fonds an. Hier werden Aktien verschiedener Unternehmen zu einem Paket zusammengestellt, wobei das Ziel ist, risikoreichere mit sicheren Aktien zu einem stabilen Bündel zu schnüren. Hier können Anleger nicht nur das Risiko managen, sondern auch Fonds nach ihrer Zusammensetzung (grüne Energie, umweltfreundliche Produktion) priorisieren.

In 2020 wurden etwa 51 Milliarden Dollar in nachhaltige Fonds investiert.

„Green Bonds“ sind eine weitere Möglichkeit, Umwelt und Klima bei der Investition im Auge zu haben. Bei dieser Anlageform geht es vorwiegend um Schuldverschreibungen, die Unternehmen, Institutionen oder sogar ganzen Nationen dabei helfen, Projekte mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima zu realisieren. Im Jahr 2020 wurden 270 Milliarden Dollar auf diese Weise investiert.

Auch wenn Profit im Vergleich zu klassischen Anlagen bei „Green Invest“ eine geringere Rolle spielt, können Investitionen in nachhaltige Projekte was ihre Rendite angeht durchaus mit Anlagen mithalten, bei denen die Umwelt eine untergeordnete Rolle spielt. Bei einer Studie im Jahr 2020 des Investment-Analysten Morningstar Inc. aus Chicago zeigte sich, dass es keinen Leistungsnachteil grüner Anlageformen gegenüber anderen Anlagen gibt. Die Studie fand zudem heraus, dass die Mehrheit der nachhaltigen Anlagemöglichkeiten ihre traditionellen Konkurrenten über die Zeit hinweg übertroffen haben.

