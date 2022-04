Entrepreneur Jürgen Mäurer – Der Mann, der die Sonne für Sie einfängt

Schon damals war für Jürgen Mäurer klar, dass in Zukunft das Thema regeneratives Wirtschaften mehr und mehr an Bedeutung gewinnen würde.

„Wer meine berufliche Entwicklung betrachtet wird feststellen, dass ich schon zu einer Zeit, als das Thema Umwelt in der Öffentlichkeit gerade mal vorsichtig diskutiert wurde, in Unternehmen tätig war, die sich mit Umweltprojekten befassten. In den Neunzigern stand dann für mich endgültig fest, dass die Zukunft in den erneuerbaren Energien liegt.“

Seine Erfahrung mit internationalen Märkten half, in den ausgehenden Jahren des vergangenen Jahrhunderts und dem Beginn der 2000er Jahre internationale Projekte zu unterstützen. Dabei standen immer gleichermaßen die technischen, ökologischen und ökonomischen Aspekte der Projekte im Fokus. Die logische Folge war die Gründung der enen endless energy GmbH im Jahr 2002.

„Der Schritt vom Berater zum eigenverantwortlichen Macher war für mich ein wichtiger und konsequenter Schritt. Ich glaube fest an die Technologie der Photovoltaik und wenn ich die Innovationen der letzten 20 Jahre betrachte, war es die richtige Wahl.“

Mit der enen endless energy GmbH entwickelt der Unternehmer seit 20 Jahren großflächige Photovoltaikanlagen vor allem Dachanlagen. Hier wurden bereits etliche Großprojekte realisiert.

„Bei diesen Projekten sprechen wir von „Bündeln“, weil wir die Leistung von Dachflächen an unterschiedlichen Standorten zu einem „Bündel“ zusammenfassen und einspeisen. Unser aktuelles Projekt „Bündel 7“ besteht aus 11 Einzelobjekten mit einer Gesamtleistung von etwa 10 Megawatt-Peak.“

Die lange Erfahrung mit der Entwicklung und Realisierung solcher Projekte zahlt sich aus, denn die komplexen Projekte erfordern umfangreiche und branchenspezifische Vorbereitungen. So liegt im Fall des Bündel 7 bereits für jedes Projekt eine Netzanschlusszusage vor, die für die Einspeisung der gewonnenen Energie Grundvoraussetzung ist.

Regenerative Energien und Nachhaltiges Denken

Seine Expertise in vielen Bereichen, gebündelt mit der eigenen Lebenserfahrung sind für Jürgen Mäurer wichtige Assets, die er seit Jahren als Coach an andere weitergibt – eine Chance für jene, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln möchten. Coaching ist für den Unternehmer eine Herzensangelegenheit. Wissen, Erfahrung und ein weltweites Netzwerk sind für Jürgen Mäurer Erfolgsfaktoren, die er einem ausgewählten Kreis von Menschen weitergibt. Dabei spielt die Entwicklung der Persönlichkeit eine ebenso wichtige Rolle wie die der beruflichen Fähigkeiten.

Sein Motto:

Das Erkennen und Annehmen der individuellen Persönlichkeit ist der einzig gangbare Weg in eine nachhaltige Veränderung der Lebenssituation.

Hinter diesen Worten steckt die Lebenserfahrung eines erfolgreichen Unternehmers, die er ganz individuell an seine Mentees weitergibt. Dabei sind für ihn absolute Vertraulichkeit und Diskretion selbstverständlich. Aktuell fokussiert sich Jürgen Mäurer allerdings vorwiegend auf seine eigenen Mitarbeiter. Für ihn unabdingbar: ein sehr umfangreiches Mitarbeiterprogramm, welches fördert und fordert. Mitarbeiterqualifikation und Mitarbeiterzufriedenheit stehen auf der inzwischen mehr als 60 Punkte umfassenden Liste der „guten Gründe“ für eine Mitarbeit bei enen endless energy GmbH. Davon profitiert nicht nur sein aktueller Mitarbeiterstamm, sein Blick geht auch nach vorne. Das enen-Team soll, wenn es nach Jürgen Mäurer, dem Entrepreneur mit der Sonne im Herzen geht, in diesem Jahr auf 20 Mitarbeiter anwachsen. Grund hierfür ist die gute Auftragslage im boomenden Markt für Photovoltaik.

Investieren in die Sonne – Schon ab 250 €!

Sie wollen Ihr Geld verantwortungsbewusst und umweltgerecht investieren?

Sie denken an Ihre Zukunft und an die der kommenden Generationen?

Photovoltaikanlagen sind das perfekte Anlageobjekt. Investieren Sie grün. Jetzt auch als Crowdinvest-Projekt!

Zum Projekt: enen.energy/solar-projektentwicklung-econeers

enen endless energy GmbH | Bruder-Kremer-Straße 6 | 65549 Limburg a. d. Lahn

Anzeige Bündeln Sie ihre Kraft mit uns! – Photovoltaikprojekt Bündel 7

Anzeige Crowdinvesting – Anlegen kann jeder!

Anzeige Green Invest – Kann ich mein Geld „grün“ anlegen?