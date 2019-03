Einrichtungshaus HEIDER * Wernecke – DAS Koblenzer Möbelhaus

Wollen Sie Möbel „von der Stange“ oder Möbel, die zu Ihrem persönlichen Lebensgefühl passen? Überlegen Sie es sich gut! Denn ein Möbelstück begleitet Sie viele Jahre. An seinem Anblick, dem Komfort oder der Bequemlichkeit sollten Sie sich jeden Tag erfreuen können.

Geben Sie sich also nicht mit einer schnellen Lösung zufrieden. Lassen Sie sich verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten aufzeigen. Es lohnt sich. Eine gute Adresse in Koblenz ist das Einrichtungshaus HEIDER * Wernecke.

Im Möbelhaus HEIDER * Wernecke in der Koblenzer Schlossstraße werden Sie ganz individuell beraten.

Foto: HEIDER Wohnambiente

„Uns ist es in erster Linie wichtig, welche Bedürfnisse für den Kunden im Mittelpunkt stehen“, erklärt Inneneinrichter Raphael Heider. „In einem intensiven Gespräch versuchen wir zunächst zu verstehen, für welchen Zweck das Möbel gebraucht wird.“ Erst danach erfolgt eine eingehende Beratung. Und immer wieder kommt es vor, dass Kunden völlig überrascht sind, welche Möglichkeiten der Einrichtung es für ihre Wünsche gibt.

„Wir können individuelle Einrichtung – nicht nur Möbel“, sagt Raphael Heider selbstbewusst. Das kann er auch sein, denn wer einmal im Einrichtungshaus HEIDER * Wernecke gekauft hat, kommt gerne wieder. Die Zufriedenheit der Kunden spricht sich herum. Darauf legt das Familienunternehmen sehr viel Wert. „Wenn der Kunde zufrieden ist, sind wir es auch.“ Der große Vorteil von HEIDER * Wernecke ist ihre Individualität. Neben exklusiven Möbeln verschiedener Designer und Hersteller bietet das Möbelhaus auch passgenaue Lösungen an. Mit einem besonderen Kastensystem fertigt der Traditionsbetrieb zentimetergenaue Ideallösungen an, die sich preislich nicht wesentlich von den Standardangeboten unterscheiden.

Hochwertige Möbel für Ihr Zuhause! 1 von 6 HEIDER Wernecke ist das Einrichtungshaus für Designmöbel in Koblenz. Hier finden Sie die wichtigsten internationalen Möbelkollektionen, dazu Planung und Beratung vom Interior Designer. Foto: HEIDER Wohnambiente 2 von 6 Die meiste Zeit des Tages verbringen wir im Wohnzimmer. Hier treffen wir uns mit Familie und Freunden, spannen nach einem anstrengenden Tag aus, lesen ein gutes Buch oder genießen bei einem Glas Wein die Ruhe am Abend. In unserem Wohnzimmer wollen wir uns wohlfühlen und in angenehmer Atmosphäre verweilen. Foto: HEIDER Wohnambiente 3 von 6 Diese Tische leben mit Ihnen! Ob zweisames Candlelight-Dinner oder Spieleabend. Ob Party oder familiäre Runde. Mühelos passt sich Ihr Tisch an unterschiedliche Gästezahlen und Situationen an. Faszinierend schöne, fast archaische Massivholzplatten. Filigrane Wangen aus Edelstahl und Äste mit Zinn ausgegossen setzen Akzente. Oder bevorzugen Sie die lebendige unverwechselbare Sprache von Stein oder die puristische Leichtigkeit von Glas? Den Tisch für Ihr Esszimmer finden wir garantiert! Foto: HEIDER Wohnambiente 4 von 6 So individuell wie ihr Zuhause sind auch die Anforderung an dessen Ausstattung. Wenn unsere Raumausstattermeister Hand anlegen, arbeiten sie mit Gewissenhaftigkeit und Liebe zum Detail an der Umsetzung Ihrer Wohnträume. Unser Angebotsportfolio im Bereich der Raumausstattung umfasst Bodenbeläge, Fensterdekoration inklusive Licht-, Sicht- und Sonnenschutz sowie Polsterarbeiten. Foto: HEIDER Wohnambiente 5 von 6 Ordnung ist das halbe Leben – das halbe Leben? Offensichtlich haben diejenigen, die so viel Zeit damit verbringen, Dinge zu ordnen noch nicht die optimale Lösung zum verstauen gefunden. Dabei ist dies mit individuell gefertigten Schränken, Regalen oder auch Anrichten kein Problem. Foto: HEIDER Wohnambiente » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Das Möbelhaus HEIDER * Wernecke bietet in Koblenz ein umfangreiches Einrichtungssortiment. Von der Esszimmergruppe über Sofagarnituren, Wohlfühlsesseln, Büroausstattungen, Betten und Kleiderschränken bis zu Bücherregalen, Anrichten, Kommoden und Hi-Fi Möbeln finden Sie nahezu alles, was Ihr Herz begehrt.

Mit vier Standorten bietet das Familienunternehmen HEIDER Wohnambiente etwas für jedermann. In Koblenz liegt der Schwerpunkt auf zeitlose Moderne, in Rheinbach wird auf Design und Avantgarde gesetzt, in Köln geht es um urbane Eleganz und in Königswinter steht der moderne Landhausstil im Mittelpunkt. Zudem gehört die Rheinwerk Interieur Manufaktur mit ihrem großen Erfahrungsschatz zum Unternehmen. Hier werden die individuellen Lösungen für den Kunden meisterhaft umgesetzt.

Wichtig ist uns, dass unsere Kunden alles aus einer Hand bekommen können, wenn sie es denn möchten. Raphael Heider, Inneneinrichter

Doch HEIDER * Wernecke wäre nicht DAS Möbelhaus in Koblenz, wenn es nicht auch Komplettlösungen für seine Kunden anbieten würde. „Zur Einrichtungs- bzw. Stilberatung unserer Raumausstatter gehört selbstverständlich auch das passende Angebot an Bodenbelägen, Bezügen, Vorhängen oder Tapeten“, so Raphael Heider. Und natürlich die Umsetzung! In den eigenen Werkstätten werden die Wünsche der Kunden eins zu eins realisiert. Wenn gewünscht, runderneuert die Polsterwerkstatt Lieblingsstücke oder bezieht neue Möbel mit dem ausgewählten Stoff. In der Näherei werden Fensterdekorationen sowie Sicht- und Sonnenschutz nach Aufmaß genäht. Die Schreinerei fertigt millimetergenau Schrank- oder Polstermöbel und baut diese auf Wunsch vor Ort ein – sowohl im Privathaushalt als auch in Büros, Praxen oder Hotels. „Wichtig ist uns, dass unsere Kunden alles aus einer Hand bekommen können, wenn sie es denn möchten.“

Die Familie Heider und das Team von HEIDER Wohnambiente freut sich auf Ihren Besuch!