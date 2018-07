Eine köstliche Auszeit in der Oberen Löhr – Das Burgunderfest lockt auch in diesem Jahr

Wenn der Sommer sich seinem Ende zuneigt, dann bedeutet das noch lange nicht, dass man mit dem Genießen aufhören und sich in sein Winterquartier zurückziehen muss. Gerade jetzt, wenn Scheunen und (Wein)Keller reich gefüllt sind, ist die beste Zeit, um sich bei nach wie vor angenehmen Temperaturen den reichhaltigen Angeboten für alle Sinne zu widmen.

Seit vielen Jahren findet genau in dieser genussreichen Zeit das Burgunderfest in der Oberen Löhr statt, bei dem die zahlreichen Besucher sich so richtig verwöhnen lassen können. Die Geschäftsleute laden befreundete Unternehmen aus dem Burgund ein – und diese lassen sich nicht nehmen, mit vielem anzureisen, was das Burgund auszeichnet: Wein, Käse und jeder Menge lokal produzierter Köstlichkeiten.

Neben den kulinarischen Highlights aus Frankreich findet der Besucher auch das kulinarisch hochwertige Angebot der Gastronomen der Oberen Löhr ebenso vor wie die Produkte der anderen Einzelhändler, die im ausgehenden Sommer sicherlich das eine oder andere Schnäppchen zu bieten haben. Und wenn das die Schnäppchen gemacht, die Kehle gespült und der Magen angenehm gefüllt ist, dann garantiert das begleitende Kulturprogramm auch Genüsse für die anderen Sinne. Zwei Tage lang stellt die Interessensgemeinschaft Obere Löhr ein spannendes und ansprechendes Musikprogramm mit vielen Künstlern aus der Region zusammen.

Gönnen Sie sich unterhaltsam-entspannte Tage beim Burgunderfest in der Oberen Löhr am 15./16. September 2018. Das Programm liegt überall aus und ist unter www.obere-löhr.de zu finden.

Samstag, 15. September 2018

13:00 – 21:30 Uhr

Sonntag, 16. September 2018

11:30 – 18:00 Uhr

Anreise & Parken

Sie erreichen die Obere Löhr bequem per Auto, Bus oder Bahn.

Bei der Anreise mit Ihrem eigenen Fahrzeug finden Sie mehrere Parkmöglichkeiten vor Ort.

SolltenSie Koblenz mit der Bahn bereisen, erreichen Sie die Obere Löhr vom Hauptbahnhof/ZOB oder Haltepunkt „Koblenz Stadtmitte“ innerhalb von 3 Minuten.

Bei der Anreise mit dem Bus, ist Ihr kürzester Anweg vom Busbahnhof Löhr Center, der von allen 24 örtlichen und regionalen Buslinien angesteuert wird.