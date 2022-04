Crowdinvesting – Anlegen kann jeder!

Crowdinvest-Projekte können in vielen Bereichen entstehen. Häufig wird diese Finanzierungsform als ergänzendes Finanzierungsinstrument eingesetzt, aber auch ganze Vorhaben werden mit dieser rendite-orientierten Anlageform realisiert. Start-ups Immobilien und allen voran Unternehmungen im Bereich erneuerbarer Energien stehen zunehmend für die Investition durch Kleinanleger zur Verfügung.

Anlagewillige können sich bereits mit kleinen Beträgen an den Projekten beteiligen. Damit macht diese Finanzierungsart das gezielte Investieren – im Gegenzug zu Investment-Fonds, deren Zusammensetzung sich ohne Zutun der Anleger ändern kann – für eine breite Kundschaft zugänglich.

Die Laufzeiten der verschiedenen Projekte sind unterschiedlich. Meist liegen sie im Bereich zwischen vier und zehn Jahren. Dabei können Investoren zwischen Projekten, die über Seed-Investment, mit Festverzinsung oder sogar mit Wertpapieren finanziert werden, auswählen.

Crowdinvest ist für Anleger interessant, weil bereits mit kleinen Geldsummen eine Beteiligung möglich ist. Der mögliche Austausch mit den Projektinitiatoren ist ein weiterer Punkt, mit dem diese Anlageform punktet. Die Identifikation mit dem unterstützten Projekt ist für viele AnlegerInnen ein weiterer, wichtiger Entscheidungspunkt.

Welche Formen der Crowd-Investments gibt es?

Seed-Investment

Beim Seed-Investment ist der Anleger noch enger als bei anderen Anlageformen mit dem Erfolg des von ihm mitfinanzierten Unternehmens verbunden. Beim Seed-Investment erhält der Anleger eine Basisverzinsung, die meist geringer ausfällt als bei anderen Anlageformen, spannend ist bei dieser Form aber der sogenannte Bonuszins, der in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg des Unternehmens steht. Die Höhe des Bonuszins errechnet sich aus der Quote, mit der Anleger an der Unternehmensfinanzierung beteiligt sind. Sie errechnet sich aus der investierten Summe und dem Unternehmenswert nach Abschluss der Crowdinvest-Kampagne. Mit diesem Quotienten ist der Anleger an jedem Gewinn des Unternehmens beteiligt. Beim Seed-Investment erhält der Anleger seine Einlage am Ende der Laufzeit (mindestens fünf Jahre) plus dem vereinbarten Basiszins zurück. Zusätzlich kann es noch eine Bonusverzinsung nach der Kündigung geben, genaue Voraussetzungen hierfür werden vertraglich festgelegt.

Festverzinsung

Mit dieser Finanzierungsform werden vorwiegend Projekte aus dem Bereich erneuerbare Energien finanziert, da sie planbare Erträge, basierend auf den zu erwartenden EEG Vergütungen, erwirtschaften. Die Festverzinsung ist einem klassischen Kreditvertrag am ähnlichsten, nur dass in diesem Fall der Investor „die Bank“ ist. Mit festen Zinszahlungen und einer Rückzahlung des gewährten Darlehens am Ende einer definierten Laufzeit sind hier risikoabhängige Zinsen zu erwarten. Je höher das Risiko, desto höher sind auch die Zinsen für den Erfolgsfall. Die genauen Daten des jeweiligen Projekts und auch die verbundenen Risiken sind entsprechend aufgelistet, sodass die Anleger sich ein Bild machen können. Mit einer Laufzeit von vier bis zehn Jahren sind diese Anlagen mittelfristig. Die vom Anleger an das Unternehmen gewährten Darlehen sind nachrangig, das bedeutet, im Fall einer Insolvenz werden zunächst andere Gläubiger bedient, bevor der Anleger damit rechnen kann, seine Einlage zurückzubekommen. Die Zinsen bei dieser Anlageform werden jährlich ausgezahlt. Sie sind vom Unternehmen im Vorfeld festgelegt und Grundlage der Einlage des Investors. Auf die damit erzielten Erträge muss der Anleger, wenn er nicht über eine Freistellung verfügt, eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern zahlen.

Wertpapiere – Crowdinvest goes Aktie!

Auch für Unternehmen mit hohem Finanzbedarf wird Crowdinvestment immer attraktiver. Investitionen in Vermögensanlagen werden im Kleinanlegerschutzgesetz und dem Vermögensanlagengesetz geregelt, sobald es aber um Wertpapiere geht, greift das Wertpapierhandelsgesetz und das Wertpapierprospektgesetz. An die Stelle des Vermögensinformationsblattes, das bei Seed-Invest und Festverzinsungsangeboten zu den wichtigen Informationen gehört, informiert hier ein Wertpapierinformationsblatt den potenziellen Anleger über das Angebot. Wertpapiere sind im Gegensatz zu Vermögensanteilen einfacher handelbar und können vom Investor über ein Depot bei seiner Bank verwaltet werden. Börsengelistete Wertpapiere können zum jeweiligen Tageswert auch veräußert werden.