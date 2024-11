Antrag im «Big Brother»-Container: Leyla sagt «Ja» zu Mike

Köln (dpa). Sie bandelten im Dschungelcamp in Australien miteinander an – und verloben sich im «Big Brother»-Container in Köln: Reality-Star Mike Heiter (32) hat seiner Freundin Leyla Lahouar (28) vor laufenden TV-Kameras einen Heiratsantrag gemacht. Der Kfz-Mechatroniker aus Essen ging dazu ganz klassisch auf die Knie, präsentierte seiner Liebsten einen Ring und fragte sie, ob sie seine Frau werden wolle. Sat.1 zeigte die Szene am Sonntag bei einer Live-Schalte aus dem «Promi Big Brother»-Container. Das Pärchen nimmt gemeinsam an der Reality-Show des Senders und der Streamingplattform Joyn teil.

Dem Antrag ging gleichwohl keine lange Planung voraus – zumindest nicht von Heiters Seite. Nachdem Sat.1 Szenen gezeigt hatte, in denen er und seine Freundin über das Kinderkriegen und Heiraten sprachen (Lahouar sagte dabei unter anderem den Satz: «Leyla Heiter würde sich schon gut anhören, oder nicht?»), wurde der durch allerhand Reality-Formate gegangene 32-Jährige zu einer privaten Audienz bei «Big Brother» gebeten – der Instanz, die im Container das Sagen hat. Der Raum war bereits ausstaffiert mit roten Luftballons, Kerzen, Schampus und einem großen Herz, auf dem «Marry me» stand. Heiter wurde nur langsam bewusst, was auf ihn zukommen könnte. «Wat geht ab hier?», fragte er.

«Arschtritt vom großen Bruder»

Als ihm «Big Brother» dann sagte, dass er seiner Freundin jetzt und sofort einen Antrag machen könne, wirkte Heiter noch ein wenig überfordert. «Eigentlich sagt alles „Ja“», erklärte er – es sei aber auch ein «heftiger Moment». Zudem gab er zu bedenken, dass er vorher doch eigentlich erst «die Erlaubnis von ihrer Mama» einholen müsse. «Big Brother» zerstreute diese Zweifel mit dem Wort: «Eigentlich.». Nebenbei gab er Heiter Tipps, wie die Situation rhetorisch zu meistern sein könnte («„Schatz ich liebe dich“ kommt auch immer gut.») Heiter war mittlerweile überzeugt, die Sache durchzuziehen. Manchmal benötige man eben einen «Arschtritt vom großen Bruder».

Die Frankfurterin Lahouar konnte zunächst kaum fassen, was passierte. Nachdem sie ihrem Liebsten in die Arme gefallen war, fragte sie kurz «Also isses echt jetzt?», um sich Heiters Ernsthaftigkeit zu vergewissern. Der aber räumte auch die letzten Zweifel aus.

Der Mann vom «Love Island» macht Ernst

Die ersten Annäherungsbewegungen des Paares hatte es Anfang des Jahres bei der Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» von RTL gegeben, an der beide teilgenommen hatten. Nach Ende des Dschungelcamps in Australien wurden beide offiziell ein Paar. Heiter wurde unter anderem durch das Dating-Format «Love Island» bekannt, Lahouar durch«Ex on the Beach» und «Der Bachelor».

Bei «Promi Big Brother» zogen sie nun beide ins Finale ein. Heiters Ex-Partnerin Elena Miras, mit der er auch ein Kind hat, hatte ebenfalls in dem Container in Köln gewohnt, musste die Show aber aus gesundheitlichen Gründen verlassen.