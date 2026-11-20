Puka Nacua von den Los Angeles Rams muss in der NFL eine Sperre absitzen. Ihm werden unter anderem antisemitische Bemerkungen vorgeworfen.

Inglewood (dpa) – NFL-Profi Puka Nacua von den Los Angeles Rams ist nach Antisemitismus-Vorwürfen für drei Spiele gesperrt worden. Die National Football League erklärte, dass der Wide Receiver gegen die Richtlinien der Liga für persönliches Verhalten verstoßen habe.

Nacua hatte sich im vergangenen Dezember entschuldigt, weil er während eines Internet-Livestreams eine Geste gezeigt hatte, die antisemitische Klischees aufgreift. Er behauptete, er habe nicht verstanden, was sie bedeutet.

Er wurde außerdem von einer Frau wegen Körperverletzung verklagt, die ihm vorwirft, an Silvester eine antisemitische Äußerung gemacht und sie in die Schulter gebissen zu haben. Nacuas Anwalt bestreitet, dass sein Mandant solche Äußerungen gemacht habe, und bezeichnet den Biss als «Albernheit».

Nacua steht ohnehin auf der Verletztenliste

Während der Sperre erhält Nacua kein Gehalt, durch den Zeitpunkt verpasst er aber keine Spiele. Der 25-Jährige steht nämlich derzeit wegen einer Knie- und Zehenverletzung ohnehin auf der Verletztenliste. Erstmals zurückkehren könnte Nacua am 20. Dezember für das Heimspiel gegen die Dallas Cowboys. So lange wurde er auch auf die Verletztenliste gesetzt.

Die Rams und Nacua warteten fast ein Jahr lang auf die Sperre. Die NFL erklärte laut der US-Nachrichtenagentur Associated Press jedoch, sie berücksichtige den Verletzungsstatus eines Spielers nicht, wenn sie am Ende einer Untersuchung Disziplinarmaßnahmen verkündet.