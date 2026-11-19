Der KI-Gigant Anthropic wird den bislang größten Börsengang der Geschichte - von SpaceX - übertreffen. Wer zum Handelsstart leer ausgegangen ist, muss nicht verzagen. Wo das Geld gut aufgehoben ist.

München/Berlin (dpa/tmn) – Bei der Zuteilung von Anthropic-Aktien leer ausgegangen? Oder gar nicht erst versucht zu zeichnen, weil die Nachfrage so viel größer war als das Angebot? Macht nichts. So haben Sie unter Umständen zumindest ein riskantes Einzelinvestment vermieden. Was Sie mit Ihren übriggebliebenen 1.000 Euro jetzt stattdessen Sinnvolles anstellen können, erklären zwei Experten:

Notgroschen auffüllen

Ist Ihr Rücklagenpuffer für unregelmäßige oder überraschende Ausgaben aktuell ausreichend bemessen? Falls nicht, füllen Sie diesen besser auf. Je nach Lebenssituation sollte dieser drei bis sechs Monatsgehälter umfassen, sagt Saidi Sulilatu, Geschäftsführer und Chefredakteur des Ratgeberportals «Finanztip». «Als Single mit sicherem Einkommen orientiere ich mich vielleicht an der unteren, als Elternteil oder selbstständig eher an der oberen Grenze.»

Merten Larisch von der Verbraucherzentrale Bayern rät, das Geld auf ein mit mindestens 2,5 Prozent verzinstes Tagesgeldkonto zu stecken – oder es in Anteile eines Geldmarkt-ETFs zu investieren. So kommen Sie im Notfall jederzeit an das Geld. Konsumschulden tilgen

Haben Sie aktuell Schulden – etwa weil das Konto überzogen ist, Sie Ratenkredite bedienen, Kreditkartenschulden aufgelaufen sind oder Ihnen Zahlungsaufschübe gewährt wurden? Dann empfiehlt Saidi Sulilatu, diese zuerst zu tilgen. Der Grund: Zinsen, die darauf fällig werden, sind in der Regel deutlich höher als die Zinsen, die man mit geschickter Geldanlage zuverlässig erwirtschaften kann. Beim ungünstigsten Dispokredit können die derzeit bei bis zu 17 Prozent liegen. Darum schafft man diese Belastung lieber mit Priorität aus der Welt. In einen ETF investieren

Eine breit gestreute Anlage in den Gesamtaktienmarkt verringert Merten Larisch zufolge «deutlich die unsystematischen Risiken von Einzelwerten». Gut geeignet dafür: börsengehandelte Indexfonds – ETFs. Saidi Sulilatu rät zu einem der gängigen Weltaktien-ETFs, etwa basierend auf dem MSCI All Country World Index. Auch ETFs, die den FTSE All World Index abbilden, sind gut geeignet. Weltweit streuuende Aktien-ETFs bringen historisch betrachtet Renditen von 7 bis 9 Prozent pro Jahr – vor Abzug von Steuern. Wichtig allerdings, dass der Anlagehorizont mindestens zehn Jahre beträgt, besser mehr. Auf Einzelaktien setzen

«Wer das Geld wirklich übrig hat und damit spielen möchte», kann Sulilatu zufolge auch mit Einzelaktien spekulieren. Allerdings nur, solange diese Form von Investments nicht mehr als 5 bis 10 Prozent des Gesamtvermögens ausmachen.

Übrigens: Selbst wer gar nichts tut, aber vielleicht schon jetzt Anteile gängiger Weltaktien-ETFs im Depot hat, dürfte früher oder später am Anthropic-Börsengang partizipieren. «Über kurz oder lang wird Anthropic in die gängigen Weltaktienindizes und die entsprechenden ETFs aufgenommen werden», sagt Saidi Sulilatu. «Damit haben ETF-Anleger dann auch Anthropic automatisch mit im Depot» – wenn auch nur zu einem geringen Anteil. «Bei MSCI könnte die Aufnahme der Aktie in die Indizes schon zum 1. Dezember erfolgen», sagt Sulilatu.

Doch auch vor jeder Aufnahme in die Indizes und ETFs landet Anthropic bei ETF-Sparern indirekt im Portfolio. Denn Börsenschwergewichte wie Amazon, Alphabet, Microsoft oder Nvidia, die längst wichtiger Bestandteil der Weltaktien-ETF sind, halten selbst jeweils unterschiedlich große Anteile an Anthropic.