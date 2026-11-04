Annett Kaufmann ist die große Hoffnung des deutschen Tischtennis. Beim internationalen Turnier in Frankfurt gewinnt sie ihr erstes Spiel. Ihre Teamkollegin schafft danach eine große Überraschung.

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Frauen sorgen beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main für Aufsehen. Vize-Europameisterin Annett Kaufmann gewann ihr erstes Spiel gegen Doo Hoi Kem aus Hongkong in 3:1 Sätzen und bedankte sich danach bei ihrem Heim-Publikum: «Ohne euren Support hätte ich das Spiel hier heute nicht gewinnen können», sagte die 20-Jährige.

Anschließend sorgte die 43-jährige Ying Han für die sportlich bislang größte Überraschung in der Frankfurter Süwag Energie Arena: Die Weltranglisten-16. schlug die an Nummer zwei gesetzte Team-Weltmeisterin Wang Yidi aus China klar in 3:0 Sätzen.

«Ich freue mich tierisch über diesen Sieg», sagte die selbst in China geborene Han. Die dreimalige Gewinnerin des europäischen Top-16-Turniers hatte es zuletzt geschafft, sich mit über 40 nach zwei Achillessehnenrissen noch einmal in die Top 20 der Weltrangliste zurückzukämpfen.

Das WTT Champions ist das einzige internationale Spitzenturnier in Deutschland. Von den aktuell zehn besten Spielerinnen der Weltrangliste sind in Frankfurt acht dabei.