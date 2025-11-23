Ann-Katrin Berger holt Titel in der US-Frauen-Fußballliga

Die deutsche Nationaltorhüterin wird mit einem Titel zur DFB-Elf der Frauen stoßen. Mit Gotham FC gewinnt sie die US-Meisterschaft.

San Jose (dpa) – Deutschlands Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat mit Gotham FC den Titel in der amerikanischen National Women’s Soccer League gewonnen. Im Endspiel bezwang das Team aus New Jersey die Washington Spirit mit 1:0 (0:0).

Für die 35 Jahre alte Berger war es ein ruhiger Arbeitstag. Washington brachte kein Schuss aufs Tor. Gothams Matchwinnerin wurde Rose Lavelle: Die amerikanische Nationalspielerin erzielte in der 80. Minute den einzigen Treffer der Partie. Bergers Verlobte Jess Carter spielte in der Abwehr durch.

Als achtbestes Team der Hauptrunde zum Titel

Gothams Weg zum zweiten Titel in der Vereinsgeschichte ist bemerkenswert: Bergers Club war nur als achtbestes Team in die Playoffs gestartet und hatte im Viertelfinale den Hauptrundenersten Kansas City Current sowie im Halbfinale den Titelverteidiger Orlando Pride ausgeschaltet.

Viel Zeit zum Feiern wird Berger nicht haben, die Torhüterin wurde in das DFB-Aufgebot für das Finale der Nations League gegen Spanien am 28. November und 2. Dezember berufen. Beim Halbfinal-Erfolg gegen Frankreich Ende Oktober hatte Berger wegen einer Knieverletzung gefehlt.